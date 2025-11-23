Menü Kapat
15°
Dünya
 Berkay Alptekin

Avrupa'nın başı dronlarla dertte! Hollanda'da hava trafiği durdu

Hollanda'nın Eindhoven Havalimanı'nda birden fazla dron tespit edildi. Dronlar karşısında hava trafiği dururken, Savunma Bakanlığı dronlara silahla müdahale etti.

Avrupa'nın başı dronlarla dertte! Hollanda'da hava trafiği durdu
Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, sosyal medya platformu X üzerinden, Eindhoven Havalimanı'nda birden fazla dron tespit edildiğini paylaştı.

Brekelmans, "Bu nedenle sivil ve askeri hava trafiği durduruldu. 'na ait dron karşıtı birimler müdahale etmek için hazır bekliyor. Polis de olay yerinde. Ayrıntılı inceleme sürüyor ve gerektiğinde müdahale edilecektir." ifadelerine yer verdi.

İlk paylaşımının iki saat sonrasında yeni bir paylaşımda bulunan Brekelmans, Eindhoven Havalimanı'ndaki hava trafiğinin bir süre sonra açıldığını ifade ederek, "Savunma Bakanlığı gerekli önlemleri aldı. Dronlar ile hava trafiğinin aksatılması kabul edilemez. Bu nedenle buna karşı gerekli adımları atıyoruz." açıklamasını yaptı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise cuma akşamı da Eindhoven Havalimanı'na 30 kilometre mesafede olan Volkel Hava Üssü üzerinde birden fazla dron görülmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi.

SİLAHLA MÜDAHALE EDİLDİ

Açıklamada, dronların, üs çevresinde görev yapan gözetleme personeli tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Hava Kuvvetleri personelinin, dronları etkisiz hale getirmek için yerden silah kullanarak müdahalede bulunduğu ifade edilen açıklamada, dronların bölgeden uzaklaştığı ve bir daha görülmediği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

