Askeri hava üssünde dron alarmı! Sinyallerini kesemediler, çaresizce izlediler

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'ne yönelen 3 drone tespit edildiğini açıkladı. Francken, dronların öncekilerine göre daha büyük ve yüksek irtifada uçtuğunu ifade etti.

Askeri hava üssünde dron alarmı! Sinyallerini kesemediler, çaresizce izlediler
Bakanı Theo Francken, sosyal medya platformu X üzerinden dün gece ülkesinin Kleine Brogel Hava Üssü'nde gerçekleşen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hava üssünde 3 dronun tespit edildiği, tespit edilen dronların öncekilere göre daha büyük olduğunu ve yüksek irtifada uçtuğunu aktaran Francken, "Bu rutin bir uçuş değildi. Bunların Kleine Brogel’i hedef alan açık bir görev kapsamında hareket ettiği değerlendiriliyor." bilgisini verdi.

Francken, dronların sinyallerini kesmek için "taşınabilir dron karıştırıcıların" (dron jammer gun) devreye sokulduğunu ancak bunların etkili olmadığını belirtti.

BİR ANDA TEMASI KAYBETTİLER

Polis helikopteri ve ekiplerinin 1 dronu takip ettiğini ancak birkaç kilometre kuzeye doğru ilerledikten sonra temas kesildiğini aktaran Belçika Savunma Bakanı, Polis ve Askeri İstihbarat Servisi (ADIV) tarafından soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Francken, tedbir ve gözetim faaliyetlerini daha da artırdıklarını kaydederek, dron karşıtı sistemlerin acilen geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Belçika’nın Peer belediyesi sınırları içinde yer alan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü, Belçika Hava Kuvvetlerine bağlı olup, aynı zamanda bir ABD Hava Kuvvetleri birimine de ev sahipliği yapıyor.

Önemli bir askeri tesis olan Kleine Brogel, hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılıyor.

BELÇİKA'NIN BAŞI DRONLARLA BELADA

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

Francken, kamp üzerinde tespit edilen dronların ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini bu sene başlatacaklarını açıklamıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

Francken, ülkesinde artan dron hareketliliğinin ardından, dron karşıtı sistemlerin geliştirilmesi ve askeri tesislerin korunmasının güçlendirilmesi için yeni plan sunacağını söylemişti.

"Plan hazır: Dron tespiti ve imhası için 50 milyon avro.” açıklamasını yapan Francken, bu planın acil önlem paketinin parçası olacağını ifade etmişti.

