Amazon'un iki teslimat dronu vinç kablosuna çarptı, uçuşlar durdu

Amazon, Amerika'daki Batı Valley Phoenix Metro Bölgesi'nde drone teslimatlarını, iki adet MK30 teslimat dronunun bir vinçle çarpışmasının ardından durdurdu. The Verge sitesinin haberine göre, kaza çarşamba sabahı yerel saatle 10.00 civarında, dronların kalkış ve iniş yaptığı bir Amazon dağıtım merkezine yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki alanda meydana geldi.

Yaralanma bildirilmedi ancak ABC15 Arizona kanalının haberine göre bir kişi enkazdan kaynaklanan dumanı soluduğu için tedavi gördü.

DRONLAR VİNCİN KABLOSUNA ÇARPTI

Kamyonunu park ederken yakın bir alandan kazalardan birine tanık olan Gabriel Dahlberg isimli bir vatandaş, 12 News kanalına, dronun bir binaya ekipman taşımak için kullanılan vincin kablosuna çarptığını söyledi. Tolleson polis departmanının verdiği bilgiye göre, ön soruşturmada her iki Amazon dronunun art arda uçtuğu ve vincin kablosuna çarparak otoparka düştüğü tespit edildi.

Olay yerine yerel itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. Federal Havacılık İdaresi (FAA) de Amazon iş birliğiyle kazayı araştıracağını açıkladı. Amazon sözcüsü Terrence Clark, The Verge'e gönderdiği e-postada şunları söyledi: "Tolleson, Arizona'da iki Prime Air dronunu içeren bir olayın farkındayız. Şu anda ilgili yetkililerle birlikte soruşturma yürütüyoruz."