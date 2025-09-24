Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Dünya
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Amazon'un yıllardır peşinde olduğu hayal bitiyor: Kasasız marketler kapanıyor

Amazon, İngiltere'deki 19 Amazon Fresh marketini kapatma kararı aldı. Beş şube Whole Foods Market'e dönüştürülecek

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.09.2025
15:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
15:57

Amazon Birleşik Krallık'ta yürüttüğü fiziksel market girişiminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket ülkedeki 19 Amazon Fresh marketinin kapatılacağını, bunlardan beşinin ise Whole Foods Market zincirine dönüştürüleceğini açıkladı.

Amazon Fresh, İngiltere'de "walk out" adı verilen, müşterilerin ürünleri alıp doğrudan çıkmasına imkan tanıyan kasasız alışveriş teknolojisini ilk kez hayata geçiren perakendeci olarak öne çıkmıştı. Bu yöntem, şirketin kendi markası altında ürettiği "by Amazon" ürünlerini de kapsıyordu.

Amazon'un yıllardır peşinde olduğu hayal bitiyor: Kasasız marketler kapanıyor

AMAZON KASASIZ MARKETLERİNİ KAPATIYOR

Şirket, yaptığı açıklamada, işi değerlendirdikten ve çevrim içi teslimattaki büyük büyüme fırsatlarını göz önünde bulundurduktan sonra mağazaları kapatma yönünde zor bir karar aldığını belirtti.

Amazon, Amazon.co.uk mağazası, Amazon Fresh online, Whole Foods Market ve Morrisons, Co-op, Iceland ile Gopuff gibi çevrim içi teslimat ortaklıkları üzerinden ev ihtiyaçları ve gıda ürünlerine yönelik güçlü bir talep gördüğünü söyledi.

Amazon'un yıllardır peşinde olduğu hayal bitiyor: Kasasız marketler kapanıyor

Gelecek yıl, Amazon.co.uk üzerinden günlük ihtiyaçlar ve diğer ürünlerin yanı sıra bozulabilir gıda ürünlerini de aynı gün teslimat seçeneğiyle sunmayı planladığını açıkladı. Bununla birlikte, çevrim içi market faaliyetlerini genişletmenin yanı sıra, beş Amazon Fresh mağazasını 2017'de satın aldığı Whole Foods Market zincirine dönüştüreceğini de duyurdu.

