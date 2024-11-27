Pakistan'da İmran Han için sokağa dökülen destekçiler polisle çatıştı: Çok sayıda ölü var

27 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:45

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için protesto düzenleyenler ile polis arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yüzlerce kişinin de gözaltında olduğu belirtildi.

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Pakistan​'da geçtiğimiz yılın ağustos ayından beri cezaevinde tutulan eski Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine sokağa dökülen destekçileri arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Şiddetli çatışmalar, Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) üst düzey isimleri ve destekçilerinin sokaklardan çekilmesiyle sona erdi.

Partiden yapılan açıklamada, "Hükümetin vahşeti ve başkenti silahsız sivilleri için bir 'mezbahaya' dönüştürme planları nedeniyle barışçıl protestolarımızı geçici olarak askıya aldığımızı duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Protestolarda sırasında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İMRAN HAN HAKKINDA ÇOK SAYIDA CEZA DAVASI

Pakistan’da Nisan 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan İmran Han, yolsuzluk davasında alınan tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 140 milyon rupinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Han'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Han, ocak ayında görülen duruşmada “devlet sırlarını ifşa etmekten” 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz 3 Haziran'da Han'ı devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat ettirmişti. Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Han hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.