İmran Han serbest bırakıldı! Yolsuzluk davasında kefaletli karar

21 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:34

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han serbest bırakıldı. Yolsuzluk davasından kefaletle serbest bırakılan İmran Han'ın eşi Büşra Bibi de geçtiğimiz haftalarda kefaletle serbest bırakılmıştı.

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Pakistan​'da Yüksek Mahkeme​, eski Başkan İmran Han'ın kefaletle serbest bırakılması kararını verdi. Yolsuzluk davasından kefaletle serbest kalan Han, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve bu hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı davadan kurtuldu.

İmran Han'ın eşi Büşra Bibi de geçtiğimiz ekim ayında hakkındaki yolsuzluk davasında kefaletle serbest bırakılması kararının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti. Han ve Bibi, 31 Ocak'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerle ilgili yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmiş ancak nisanda mahkumiyetleri askıya alınmıştı.

İMRAN HAN HAKKINDAKİ İDDİALAR

ABD'de yayın yapan haber sitesi The Intercept, Pakistan'ın eski ABD Büyükelçisi Esad Mecid Han ile iki ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi arasında 7 Mart 2022'de gerçekleştirildiği ileri sürülen gizli görüşmeye ait belgeye ulaştığını iddia etmişti.

Pakistan hükümetine ait olduğu ve görüşmenin içeriğinin yer aldığı öne sürülen belgeye dayandırılan habere göre, ABD tarafı, eski Pakistan Başbakanı Han'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tarafsız tutumundan ötürü duyduğu rahatsızlığı eski Büyükelçi Mecid Han'a iletmişti.

Görüşmede yer alan Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu eski Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Donald Lu, Han hakkındaki güven oylamasının kabul edilmesi halinde Washington ile İslamabad arasında daha sıcak ilişkiler kurulması vaadinde bulunarak, "Bence Başbakan'a karşı güven oylaması başarılı olursa Washington'da her şey affedilecek çünkü Rusya ziyareti, Başbakan'ın kararı olarak görülüyor. Dürüst olmak gerekirse (görevde kalması halinde) Başbakan'ın ABD ve Avrupa'dan izolasyonunun güçlü olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Görüşmenin yapıldığı söylenen 7 Mart 2022'den bir gün sonra Pakistan’daki muhalefet partileri, eski Başbakan İmran Han'a karşı güvenoyu önergesini Ulusal Meclis Başkanı Sekreterliğine sunmuştu.

Söz konusu görüşmeden bir ay sonra, 10 Nisan 2022'de Pakistan Parlamentosunda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.