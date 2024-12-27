Galatasaray'da KAP bildirimi geldi! Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak

27 Aralık 2024 19:27 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 19:34

Galatasaray'ın Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı artırım talebi kabul edildi. Sarı kırmızılı kulüp kasaya gelecek parayı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacaklarını duyurdu.

Kemal Özdeş tekrar MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!

Kemal Özdeş tekrar MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray​'ın SPK​'ya yaptığı başvuru​ talebi kabul edildi. Sarı kırmızılılar gelecek parayı Bankalar Birliği​ anlaşmasından çıkmak için kullanacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır." ifadeleri yer aldı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Galatasaray Spor Kulübü, Bankalar Birliği'nin yüksek oranda çıkacak. Sarı kırmızılı kulüp paranın nasıl kullanacağını açıkladı.

% 39 Ziraat Bankası

% 38 Denizbank

% 13 Futbol takımı ödemeleri

% 7 Diğer borç ödemeleri

% 3 Vergi ve SGK borçları