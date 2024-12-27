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Galatasaray'da KAP bildirimi geldi! Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 19:27 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 19:34
Galatasaray&#039;da KAP bildirimi geldi! Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak

Galatasaray'ın Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı artırım talebi kabul edildi. Sarı kırmızılı kulüp kasaya gelecek parayı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacaklarını duyurdu.

Galatasaray​'ın SPK​'ya yaptığı başvuru​ talebi kabul edildi. Sarı kırmızılılar gelecek parayı Bankalar Birliği​ anlaşmasından çıkmak için kullanacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Galatasaray Spor Kulübü, Bankalar Birliği'nin yüksek oranda çıkacak. Sarı kırmızılı kulüp paranın nasıl kullanacağını açıkladı.

% 39 Ziraat Bankası
% 38 Denizbank
% 13 Futbol takımı ödemeleri
% 7 Diğer borç ödemeleri
% 3 Vergi ve SGK borçları

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Kaynak: tgrthaber.com
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