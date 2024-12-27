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Kemal Özdeş tekrar MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 18:02 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:06
Kemal Özdeş tekrar MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü, sezon başında anlaşıp resmi maça çıkmadan takımdan gönderdiği Kemal Özdeş ile tekrar anlaşmaya vardı.

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü​, sezon başında resmi maça çıkmadan yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş'i tekrar takımın başına getirdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Özdeş ve ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

MKE Ankaragücü​, sezon başında da Özdeş'i göreve getirmiş ancak taraflar lig başlamadan yollarını ayırmıştı. Kemal Özdeş'ten sonra sezona Cihat Arslan'la başlayan ve daha sonra Kenan Koçak'la yola devam eden MKE Ankaragücü, ligin ikinci bölümünde takımı yeniden Kemal Özdeş'e emanet etti.

Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümde 24 puan toplayan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunuyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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