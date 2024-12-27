Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 18:02 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:07
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: tgrthaber.com