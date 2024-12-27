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Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 18:02 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:07
Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş​ yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz​ Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor​, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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