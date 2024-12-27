Arsenal-Ipswich Town maç kadrosu! Karşılaşmanın hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

27 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:31

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmaları bugün sona eriyor. Son karşılaşmada Arsenal ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından Arsenal-Ipswich Town karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırılırken karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Karşılaşma bugün saat 23.15'de başlayacak.

Arsenalile Ipswich Town 13 yılın ardından tekrardan karşı karşıya gelecek. İki takım en son 2011 yılında EFL Cup kapsamında karşılaşmıştı. Karşılaşmanın ilkinde Ipswich Town sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılırken ikinci karşılaşmada ise Arsenal​ 3-0 yenmişti. Uzun bir aranın ardından karşılaşacak olan Arsenal-Ipswich Town mücadelesinin muhtemel 11'leri, kanalı ve saati merak ediliyor. ARSENAL-IPSWİCH TOWN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Premier Lig'in 18. haftası kapsamında oynanacak olan Arsenal-Ipswich Town karşılaşması bugün saat 23.15'de başlayacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Arsenal karşılaşmayı kazanırsa Liverpool ile olan farkı korumayı başaracak. Ipswich Town ise maçta 3 puan alıp küpe düşme hattından çıkmayı hedefliyor. ARSENAL-IPSWİCH TOWN MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11'LERİ Arsenal'de sakatlığı bulunan Takehiro Tomiyasu, Ben White, Oleksandr Zinchenko ve Bukayo Saka karşılaşmada forma giyemeyecek. Ipswich Town'da ise Axel Tuanzebe, Jacob Greaves ve Chiedozie Ogbene sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacak. Arsenal-Ipswich Town maçının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor: Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Jesus, Havertz, Trossard Ipswich Town: Muric; Johnson, O'Shea, Greaves, Davis; Cajuste, Phillips; Hutchinson, Szmodics, Clarke; Delap