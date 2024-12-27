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Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 18:34 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:40
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman salonda yenilenme çalışmasıyla başladı.

Isınma hareketleriyle devam eden idmanda oyuncular, gruplara ayrılarak çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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