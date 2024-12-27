Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 18:34 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:40
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman salonda yenilenme çalışmasıyla başladı.
Isınma hareketleriyle devam eden idmanda oyuncular, gruplara ayrılarak çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: tgrthaber.com