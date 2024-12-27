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Uros Plavsic, Beşiktaş Fibabanka ile anlaştı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 18:12 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 18:19
Uros Plavsic, Beşiktaş Fibabanka ile anlaştı!

Beşiktaş Fibabanka, Kızılyıldız forması giyen Sırp basketbolcu Uros Plavsic'i kadrosuna dahil etti.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş Fibabanka, Kızılyıldız​ forması giyen Uros Plavsic transferini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Sırp basketbolcunun kiralık olarak transfer​ edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Fibabanka'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve BKT EuroCup’ta yoluna devam eden Beşiktaş Fibabanka Takımımız, Sırbistan Milli Takımı’nda forma giyen 2.16 boyundaki pivot Uros Plavsic’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş Fibabanka Takımımız, son olarak Kızılyıldız forması giyen ve bu sezon Turkish Airlines EuroLeague’de çıktığı 10 maçta 5.2 sayı ve 2.7 ribaund ortalamaları ile mücadele eden Uros Plavsic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı."

Uros Plavsic, Beşiktaş Fibabankada

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Kaynak: tgrthaber.com
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