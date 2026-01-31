Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Banu İriç
Editor
 | Banu İriç

Mattia Ahmet Minguzzi gözyaşlarıyla anıldı: Anneler evlat acısıyla haykırdı

Mattia Ahmet Minguzzi, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı. 17 yaşında bıçaklanarak katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi de Yasemin Akıncılar'a eşlik etti. Evlatlarını sokak çetelerinin saldırılarına kurban veren acılı annelerin feryadı aynıydı.

31.01.2026
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 18:05

Kadıköy'de gittiği pazarda 24 Ocak tarihinde bıçaklanan ve bir süre sonra kaldığı yoğun bakımda vefat eden Ahmet Minguzzi'nin ölümünün üzerinden 1 yıl geçti. Bahçelievler'de ikamet eden Minguzzi'nin kabri başındaki anma programında Kur'an-ı Kerim okundu. Anneler sokak çetelerinin yaşattığı dehşet olaylara tepki gösterdi.

Anma törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Minguzzi'nin ailesi, yakınları, arkadaşları, sevenleri ve Güngören’de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesi de katıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, lokma dağıtıldı. Dua sonrası Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, açıklama yaptı.

"DUR DEMENİN VAKTİ GELDİ"

Programda konuşan Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar, yaşadığı tarifsiz acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Geçen sene bugün oğlum yoğun bakımdaydı. Bu acı geçmiyor, hiç dinmiyor. Burada evladını kaybeden başka anneler ve aileler de var. Her hafta, her gün tatsız olaylar yaşıyoruz. Bunlara artık dur demenin vakti geldi. Ben sadece Ahmet’e yanmıyorum. Diğer çocukların başına gelenleri gördükçe acım daha da büyüyor, öfkem artıyor."

"EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR"

Anma programında konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise Ahmet Minguzzi’yi ve ailesini yakından tanıdığını belirterek hem gençlere hem de ailelere önemli mesajlar verdi. Bahadır, "Ahmet Mattia Bahçelievler’de yaşıyordu, ailesiyle tanışıyorduk. Onun acısı çok tazeyken, bu kez başka bir gencimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Tüm gençlerimize sesleniyorum: Lütfen evinize vaktinde gidin, arkadaş çevrenizi doğru seçin. Okulunuzla, sporla, sanatla ilgilenin. Sokaklarda, köşe başlarında zaman geçirmeyin. Ailelere de büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarıyla yakından ilgilensinler, sağlıklı bir diyalog kursunlar. Bu sorunların çözümü sadece kanunlarla olmaz; eğitim ailede başlar. Yüreğimiz kan ağlıyor, pırlanta gibi evlatlarımızı kaybediyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismi, daha önce Bahçelievler’de bir sokak parkına verilerek ölümsüzleştirilmişti. Anma programı, edilen duaların ardından sona erdi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme: İstinaftan karar geldi
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme: Aileyi tehdit eden 1 şüpheli daha yakalandı!
