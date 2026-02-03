Başıboş köpekler saldırdı! Küçük çocuğu esnaf kurtardı

Mardin Mazıdağı’nda yolda yürüyen bir çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Küçük çocuk koşarak kaçmaya çalışırken, sesleri duyan esnaf köpeklere müdahale ederek çocuğu kurtarırken o anlar güvenlik kamerasında yansıdı.

Mazıdağı ilçe merkezi Çiğdem Caddesi üzerinde yürüyen küçük bir çocuk, karşısına çıkan başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine gelmesiyle büyük panik yaşayan çocuk kaçmaya çalıştı ancak köpekler peşini bırakmadı. Çocuğun çığlıklarını duyan ve durumu fark eden çevredeki bir esnaf, hemen müdahale ederek köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Esnafın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk yara almadan ve son anda kurtarıldı.