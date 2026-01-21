Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Eskişehir'de kan donduran görüntüler: Aç kalan köpekler birbirini parçaladı! Belediyeye hayvanseverlerden sert tepki

Eskişehir Akpınar Mahallesi’ndeki Doğal Yaşam Alanı’nda çekildiği öne sürülen görüntülerde, bakımsızlık ve açlık nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı iddia edildi. Skandala tepki yağarken, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve hayvanseverler belediye yönetimini istifaya davet etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınakta aç ve susuz bırakılan köpeklerin birbirini parçaladığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de kan donduran görüntüler: Aç kalan köpekler birbirini parçaladı! Belediyeye hayvanseverlerden sert tepki

AÇ VE SUSUZ KALAN HAYVANLAR BİRBİRİNİ PARÇALADIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre olay, Akpınar Mahallesi'nde bulunan Doğal Yaşam Alanı'nda meydana geldi. Barınakta aç ve susuz bırakılan onlarca köpeğin birbirini parçaladığı öne sürüldü. Bahse konu iddialar, bugün sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Olay büyük tepkiye sebep olurken, ölen onlarca köpeğin köydeki bir araziye gizlice gömüldüğü belirtildi.

Eskişehir'de kan donduran görüntüler: Aç kalan köpekler birbirini parçaladı! Belediyeye hayvanseverlerden sert tepki

"GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Doğal Yaşam Alanımızda yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili servis edilen görüntüleri inceledik. Hepimizi derinden üzen görüntülerle ilgili olarak başlattığımız soruşturma sürüyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan hakları, yaşam hakkı ve etik sorumluluk anlayışımızla asla bağdaşmayan görüntüleri tüm yönleriyle araştırıp olayı aydınlatacağız. Hayvanların yaşam hakkını korumak, onlara güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmak en temel sorumluluğumuz. Bu sorumluluk gereği, hem idari hem de hukuki tüm süreçleri şeffaflıkla yürütecek ve kamuoyunu sonuçla ilgili bilgilendireceğiz" denildi.

Eskişehir'de kan donduran görüntüler: Aç kalan köpekler birbirini parçaladı! Belediyeye hayvanseverlerden sert tepki

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bahse konu barınağın önüne gelerek olayla ilgili basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Biz bu alanı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ederken, buranın yalnızca hayvanların toplandığı bir yer değil; merhametin, sorumluluğun ve birlikte yaşama kültürünün bir sembolü olmasını istedik. Hayvanlar burada sevgiyle yaşatılsın diye emanet edildi ancak bugün geldiğimiz noktada, açlıktan birbirine saldırmak zorunda kalan hayvanların görüntüleriyle karşı karşıyayız; bu tablo sadece içimizi acıtan bir görüntü değil, ağır bir ihmalin ve açık bir yönetim zafiyetinin belgesidir. '2026 Eskişehir Yılı' denilip projeler açıklandığında ve afişler asıldığında ilk kez şehir adına proje konuşuluyor diye umutlanmıştık fakat ne yazık ki bugün bu gidişle 2026'nın Eskişehir için projelerin değil skandalların yılı olacağını görüyoruz. 2026 Eskişehir Yılı olacak, hayvanlar unutulmayacak sandık ama yanıldık. Öte yandan, şehir genelindeki billboardlarda sürekli hayvanlar için bağış çağrısı yapan reklamlar yayınlanırken buradan açıkça; bugüne kadar ne kadar bağış toplandığını, bu bağışların hangi kalemlerde nerelere harcandığını ve toplanan onca bağışa rağmen hayvanlara mama dahi verilemeyecek bir noktaya nasıl gelindiğini soruyoruz. Bu mesele birkaç cümlelik 'soruşturma' açıklamalarıyla geçiştirilemez; sorumlular ortaya çıkana, gerekli idari ve hukuki işlemler yapılana kadar bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de kan donduran görüntüler: Aç kalan köpekler birbirini parçaladı! Belediyeye hayvanseverlerden sert tepki

"BU ALANI BİZE TAHSİS ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Başkan Albayrak'ın yanı sıra, hayvanseverler de barınağın önüne geldi. Barınaktan görüntü alan hayvanseverler, olayla ilgili tepkilerini ve düşüncelerini Başkan Albayrak'a anlattı. Albayrak'ın ardından kameralar karşısına geçen hayvan hakları savunucusu Nesrin Çiçek ise, şunları söyledi:

Eskişehir'de kan donduran görüntüler: Aç kalan köpekler birbirini parçaladı! Belediyeye hayvanseverlerden sert tepki

"Kırsal besleme yapmaktan noksan, kısırlaştırmayı bilmeyen insanlarla yola çıkıldı. Şurayı geldiğimiz zaman 150'ye yakın hayvan için yeterli sayıda kulübe bulunmadığını görürsünüz. En sert kışı yaşarken eğer biz şurada hayvanlara açıkta bırakıyorsak, Türkiye'de siyasi kimliği olan herkesin ayıbıdır. Bu alanı bize tahsis etmelerini istiyoruz. Bu hayvanların sahibi de biziz, emanetçisi de biziz."

Eskişehir'de kan donduran görüntüler: Aç kalan köpekler birbirini parçaladı! Belediyeye hayvanseverlerden sert tepki
