Hem değerli hem de sanayide kullanılan bir metal olarak öne çıkan gümüş son dönemlerin en yüksek seviyesini gördü. Ons bazında 53 dolara yaklaşarak tüm zamanların rekorunu kıran gümüşe de talep yağmaya başladı. Böylece evinde gümüş eşyası olanlarda bunu değerlendirmeye yöneldi. Gümüş fiyatı artınca, önceden çeyiz sandıklarında saklanan gümüş takımlar, salon vitrinlerinde duran tepsiler, misafir ağırlarken kullanılan servis setleri ve kişisel takılar da değerlenmiş oldu.

Dinle Özetle

Evinde olan yaşadı! Gümüş tepsi servet değerinde: Fiyatı 85 bin TL'yi buluyor Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 249

HABERİN ÖZETİ Evinde olan yaşadı! Gümüş tepsi servet değerinde: Fiyatı 85 bin TL'yi buluyor Gümüş, ons bazında tüm zamanların rekorunu kırarak en yüksek seviyesine ulaşmasıyla, evlerdeki eski gümüş eşyaların ekonomik değerini önemli ölçüde artırdı ve bu durum, özellikle antika değeri taşıyan parçaların çok daha yüksek fiyatlara satılmasına yol açtı. Gümüş, ons bazında tüm zamanların rekorunu kırarak en yüksek seviyesine ulaştı ve talebi artırdı. Evlerdeki eski gümüş eşyalar, artan fiyatlarla birlikte ciddi ekonomik değer kazandı ve satışları hızlandırdı. Ortalama bir gümüş tepsi, ağırlığına göre on binlerce liraya kadar nakde çevrilebilmektedir. Antika veya koleksiyon değeri taşıyan gümüş parçalar, hurda fiyatının kat kat üzerinde değer bulabilmektedir. Gümüş piyasasındaki hareketlilik, küçük yatırımcılar ve sanayi talebiyle de desteklenmektedir.

EVİNDE TEPSİSİ OLAN SATMAYI DÜŞÜNMEYE BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; kullanılmayan gümüş eşyaların yüksek fiyatlardan alıcı bulması, pek çok vatandaşı bu ürünleri satışa sunmaya yöneltti. Piyasadaki güncel eğilimin, satışların büyük oranla ekonomik zorluk yerine değer artışını fırsata çevirme isteğinden kaynaklandığı gösterdiği kaydedildi. Evinde çeyizlik gümüş bulunanlar, miras yoluyla gümüş sahibi olanlar ve koleksiyon değeri taşımayan ürünleri olanların, fiyatlardaki yükselişi satış için uygun bir zaman olarak değerlendirdiği belirtildi.

Gümüş alım - satımı gram bazında yapılıyor ve son dönemde fiyatlar tarihi seviyelere geldi. 2026 Ocak - Şubat itibarıyla yaklaşık 120-150 TL bandında seyrediyor. Hurda gümüşte ise ayar durumuna göre alım fiyatlarının 100-110 TL/gram seviyesinde değiştiği aktarıldı. Eski gümüş ev eşyalarının parça bazlı değil, tartılıp metal ağırlığı üzerinden fiyatlandırıldığı kaydedildi.

Peki, evlerdeki eski gümüş tepsilerde son durum ne? Evlerde yaygın olarak bulunan eski gümüş tepsilerin genellikle 600–900 gram ağırlığında olduğu vurgulanırken daha büyük ve kalın modellerde bu ağırlığın 1.000–1.500 gram, ağır parçalarda da 2 kilogram seviyesine kadar çıkabildiği belirtildi.

1 KİLOGRAMLIK TEPSİ YAKLAŞIK 85 BİN TL

Gümüşün gram fiyatı 120-150 TL bandında seyrediyor olsa da bozdurma işlemlerinde kuyumcular ve hurda metal alıcılarının gümüşün ayarına ve kalitesine göre daha düşük fiyatlar uyguladığı, alım rakamlarının çoğu zaman 60/100 TL/gram seviyelerine kadar gerilediği aktarıldı. Bu seviyeler çerçevesinde ortalama 500 gram ağırlığındaki eski bir gümüş tepsinin yaklaşık 30 bin - 40 bin TL, 800 gram civarındaki bir tepsinin 55 bin 70 bin TL, 1000 - 1200 gram ağırlığındaki daha büyük bir parçanın da 85 bin - 100 bin TL, 2 kilogram seviyesindeki ağır ve kalın bir gümüş tepsinin de yaklaşık 120 bin - 200 bin TL arasında nakde çevrilebildiği kaydedildi. Böylece önceden sadece dekoratif ya da hatıra olarak görülen gümüş eşyaların bugün dikkat çeken bir ekonomik değere ulaşmış olduğu ortaya çıkıyor.

ANTİKA OLANLAR DAHA PAHALI

Diğer yandan uzmanların, gümüş satışında en kritik noktanın, ürünün hurda mı yoksa antika mı olduğunun doğru belirlenmesi olduğunu vurguladığı aktarıldı. Osmanlı dönemine ait, damgalı, usta işi, sanatsal ya da koleksiyon değeri taşıyan parçaların hurda fiyatının üzerinde işlem görebildiği belirtildi. Bu tip ürünlerde fiyatın, metal değerinin birkaç katına çıkabildiği kaydedildi. Örneğin; hurda olarak 20 bin TL edecek bir parçanın, koleksiyon piyasasında 80 bin - 150 bin TL bandında alıcı bulabildiği belirtildi. Bu yüzden uzmanların önerisi; satış öncesi ürünlerin uzman görüşüyle değerlendirilmesi.

Diğer yandan gümüş piyasasındaki hareketlilik sadece satıcı tarafında değil. Talep konusunda bireysel ve kurumsal tarafların da olduğu aktarıldı. Küçük yatırımcıların, altınla kıyaslandığında daha erişilebilir fiyat seviyeleri sebebiyle gümüşü bir alternatif olarak gördüğü için tercih ettiği kaydedilirken kuyumcuların ve takı üreticilerinin de hurda gümüşü eritip tekrar işleyerek mücevher üretiminde kullandığı vurgulandı. Öte yandan rafineriler ve metal tüccarlarının da hurda gümüşü saflaştırıp tekrar piyasaya sunduğu belirtildi.