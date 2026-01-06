MİT 99 yaşında! İbrahim Kalın hedeflerini tek tek açıkladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı 99 Yaşında-Türkiye Yüzyılında Daha Güvenli ve Daha Güçlü Türkiye" başlıklı yazısında teşkilatın yürüttüğü çalışmalar ve hedefleri doğrultusunda önemli açıklamalara imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda izlediği çok boyutlu ve dengeli dış politika stratejisine değinen Kalın, "Her geçen gün gelişen istihbarat kabiliyetleriyle bu yeni döneme yalnızca bölgesel bir aktör olarak değil; aynı zamanda uzak coğrafyalardaki krizlere müdahale edebilen, çözüm üreten, adalet ve dayanışmayı esas alan küresel bir paydaş olarak giriyor" dedi.

"MİT ÇOK SAYIDA BAŞARILI OPERASYONLARA İMZA ATTI"

MİT'in 2025 yılında da vatandaşların maddi ve manevi değerlerini korumak için geniş bir coğrafi vizyonla çok sayıda başarılı operasyona imza attığını açıklayan Kalın, "Tehditleri gerçekleşmeden bertaraf etmiş, casusluk girişimlerini engellemiş ve siber saldırılara karşı koymuştur" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kalın açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"(Terörsüz Türkiye) Kadim medeniyet mirasımızı stratejik değere dönüştüren adımlar, tarihimizin ve coğrafyamızın ruhuna aykırı müdahalelerin de önüne geçecektir. Terörden arınmış, kardeşlik hukuku ve toplumsal bütünleşme temelinde yükselen yeni dönem, stratejik bir akılla inşa edilen Türkiye Yüzyılı'nın en büyük kazanımlarından biri olacaktır. Uluslararası toplumun Suriye'yi kilit bir aktör olarak uluslararası sisteme entegre etme çabalarına önemli katkılarda bulunan ülkemiz ve Teşkilatımız, stratejik sabır ve hikmetle bölgesel barış için Suriye'de istikrarın sağlanması ve korunmasına destek olmaya devam edecektir"