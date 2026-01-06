Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı! İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM İSG sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen adaya binlerce aday katılım sağlamıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı alanında yetkilendirme sürecinde önemli bir aşama gerçekleştirilmiş oldu. Sonuçlarda başarılı olan adaylar, ilgili sertifikasyon ve yetkilendirme süreçlerine dahil edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı gündeme geldi. Adaylar tarafından İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır sorularının cevapları araştırılıyor.

Haber Merkezi
06.01.2026
06.01.2026
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Aralık 2025 tarihinde 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (2025-İGS) sınavı gerçekleştirilmişti. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyiş başlamıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre İSG sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır?

İSG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Ocak 2026 tarihinden itibaren 10 gün süreyle 2025 İSG sınav sonuçları Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak erişim sağlayabilecekler. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilecek.

İSG SINAV CEVAP ANAHTARLARINA NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 İSG sınavı cevap anahtarları da erişime açıldı. Adaylar hem cevap anahtarlarına hem de kendi işaretledikleri cevaplara ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler. ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"7 Aralık 2025 tarihinde uygulanan 2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 6 Ocak 2026 tarihinden itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."

#Eğitim
