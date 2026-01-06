Menü Kapat
TGRT Haber
Eşref Rüya hayranlarını üzen haber! Yayınlanacağı tarih açıklandı

Başrolünde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy gibi isimlerin yer aldığı Eşref Rüya dizisi yeni yıl için ara vermiş ve ne zaman başlayacağı ise netlik kazanmamıştı. Eşref Rüya dizisinin açıklanan yayın tarihi ise hayranlarını üzdü.

06.01.2026
06.01.2026
saat ikonu 11:05

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi ve Görkem Sevindik gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Eşraf Rüya dizisi Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Eşref Rüya dizisinin yeni yıl arası vermesinin ardından yeni bölümlerin yayınlanacağı tarih ise belli oldu.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Son olarak 27. bölümle ekranda olan Eşref Rüya dizisi yeni yıl arası vermiş ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı netlik kazanmamıştı. Eşref Rüya dizisi için ani bir karar alınmazsa bu hafta da yayınlamayacak. Eşref Rüya yeni bölümü 14 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ise Nisan, vurulduktan sonra hastanede gözleri açar. Eşref, Nisan'ı korumak için büyük bir mücadele verse de Nisan hastaneden kaçırılıyor ve ölümle yeniden burun buruna geliyor.

#Medya
