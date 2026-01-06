Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 6 Ocak Salı maç programı

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam maç var mı araştırıldı. Binlerce kişinin heyecanla izlediği müsabakaların saati ve kanalı da duyuruldu.
AFC U23 Şampiyonası
14:30 Vietnam - Ürdün | Spor Smart / Smart Spor HD
19:00 Suudi Arabistan - Kırgızistan | Spor Smart / Smart Spor HD
Hazırlık Maçı
16:00 Slavia Prag - Basel | Yayın Yok
16:30 Hoffenheim - Heerenveen | Yayın Yok
17:00 Salzburg - Bayern Münih | TRT Spor
İtalya Serie A
17:00 Pisa - Como | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
20:00 Lecce - Roma | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
22:45 Sassuolo - Juventus | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
CAF Afrika Uluslar Kupası
19:00 Cezayir - Demokratik Kongo | Exxen
22:00 Fildişi Sahili - Burkina Faso | Exxen
TFF Süper Kupa (Yarı Final)
20:30 Fenerbahçe - Samsunspor | ATV
İngiltere Premier Lig
23:00 West Ham - Nottingham Forest | beIN Sports 3