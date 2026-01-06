Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 6 Ocak Salı maç programı

Süper Lig, La Liga, Bundesliga gibi liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam hangi maçlar var merak edildi. 6 Ocak Salı akşamı oynanacak olan karşılaşmalar belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 6 Ocak Salı maç programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 11:13

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam maç var mı araştırıldı. Binlerce kişinin heyecanla izlediği müsabakaların saati ve kanalı da duyuruldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 6 OCAK?

AFC U23 Şampiyonası
14:30 Vietnam - Ürdün | Spor Smart / Smart Spor HD
19:00 Suudi Arabistan - Kırgızistan | Spor Smart / Smart Spor HD

Hazırlık Maçı
16:00 Slavia Prag - Basel | Yayın Yok
16:30 Hoffenheim - Heerenveen | Yayın Yok
17:00 Salzburg - Bayern Münih | TRT Spor

Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 6 Ocak Salı maç programı

İtalya Serie A
17:00 Pisa - Como | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
20:00 Lecce - Roma | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
22:45 Sassuolo - Juventus | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

CAF Afrika Uluslar Kupası
19:00 Cezayir - Demokratik Kongo | Exxen
22:00 Fildişi Sahili - Burkina Faso | Exxen

TFF Süper Kupa (Yarı Final)
20:30 Fenerbahçe - Samsunspor | ATV

İngiltere Premier Lig
23:00 West Ham - Nottingham Forest | beIN Sports 3

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Musaba Samsunspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe rakibi ile karşılaşacak
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.