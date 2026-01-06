Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 6 Ocak Salı maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşam maç var mı araştırıldı. Binlerce kişinin heyecanla izlediği müsabakaların saati ve kanalı da duyuruldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 6 OCAK?

AFC U23 Şampiyonası

14:30 Vietnam - Ürdün | Spor Smart / Smart Spor HD

19:00 Suudi Arabistan - Kırgızistan | Spor Smart / Smart Spor HD

Hazırlık Maçı

16:00 Slavia Prag - Basel | Yayın Yok

16:30 Hoffenheim - Heerenveen | Yayın Yok

17:00 Salzburg - Bayern Münih | TRT Spor

İtalya Serie A

17:00 Pisa - Como | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

20:00 Lecce - Roma | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

22:45 Sassuolo - Juventus | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

CAF Afrika Uluslar Kupası

19:00 Cezayir - Demokratik Kongo | Exxen

22:00 Fildişi Sahili - Burkina Faso | Exxen

TFF Süper Kupa (Yarı Final)

20:30 Fenerbahçe - Samsunspor | ATV

İngiltere Premier Lig

23:00 West Ham - Nottingham Forest | beIN Sports 3