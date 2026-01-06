Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Musaba Samsunspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe rakibi ile karşılaşacak

Süper Kupa'da bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Samsunspor maçına saatler kala Musaba oynayacak mı merak edildi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Nefes kesen FB Samsunspor maçı öncesinde Musaba'nın durumu da dikkat çekti.

Musaba Samsunspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe rakibi ile karşılaşacak
06.01.2026
06.01.2026
saat ikonu 10:28

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da bu akşam Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka öncesinde ise oynayacak olan isimler araştırıldı.

MUSABA SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya almayı düşündüğü hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak. Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.

Musaba Samsunspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe rakibi ile karşılaşacak

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa'da yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor. Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Musaba Samsunspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe rakibi ile karşılaşacak

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da bu akşam Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

