Musaba Samsunspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe rakibi ile karşılaşacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da bu akşam Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka öncesinde ise oynayacak olan isimler araştırıldı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya almayı düşündüğü hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak. Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.
Süper Kupa'da yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor. Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da bu akşam Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.