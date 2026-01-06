Fenerbahçe ile Samsunspor, final için sahaya çıkıyor! Dev maç öncesi muhtemel 11'ler

Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Kupa'da ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Rakibini 4-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında mücadele etmeye hak kazanan ilk takım oldu.

Süper Kupa'da ikinci yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadelede Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak. Mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Samsunspor maçında kazanan ekip, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın rakibi olacak.

YENİ FORMATTA İLK MAÇLARINA ÇIKIYORLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçlarını birbirlerine karşı oynayacak.

Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşmişti.

FENERBAHÇE'DE ÇOK SAYIDA EKSİK VAR

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

YENİ TRANSFER MUSABA KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıkacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya aldığı hücum oyuncusunun sarı-lacivertlilerdeki eksikler nedeniyle maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez giymiş olacak.

FENERBAHÇE, 4. ZAFERİNİN PEŞİNDE

Fenerbahçe, tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce bu mutluluğa 2007, 2009 ve 2014 yıllarında 3 kez ulaştı.

Fenerbahçe, 2012, 2013 ve 2024 yıllarında ise kupayı finalde kaybetti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 75. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da bugün yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.

Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, van Drongelen, Zeki, Makoumbou, Yunus Emre, Eyüp, Tomasson, Holse, Mouandilmadji