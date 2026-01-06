Maduro'nun alıkonması için anlaşma yapıldı mı? Trump'tan kritik sorulara cevaplar: 30 gün seçim yok!

ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Washington'ın ülkedeki rolünün uzun vadeli olacağını söyledi.

Venezuela'da 1 ay içinde seçim yapılmayacağını dile getiren Trump, "Önce ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor. Seçim yapılamaz. Halkın oy kullanabilmesi mümkün değil." dedi.

Trump, seçim için "bir süreçten geçilmesi ve ülkenin istikrara kavuşturulması gerektiğini" savundu.

''VENEZUELA İLE SAVAŞ HALİNDE DEĞİLİZ''

ABD'nin Venezuela ile savaş halinde olduğu iddialarını da reddeden Trump, "Biz uyuşturucu satanlarla savaşıyoruz. Hapishanelerini, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltanlarla savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD'nin Venezuela'nın enerji altyapısının yeniden inşası için petrol şirketlerinin yürüteceği çalışmaları sübvanse edebileceğini ve bu projenin 18 aydan kısa sürebileceğini söyledi.

Başkan Trump, "Muazzam miktarda para harcanması gerekecek. Bu parayı petrol şirketleri harcayacak, ardından biz ya da elde edilecek gelirler üzerinden kendilerine geri ödeme yapılacak." diye konuştu.

MADURO'NUN ALIKONMASINA YÖNELİK ANLAŞMA YAPILDI MI?

Trump, Venezuela sürecinde ABD'nin rolünü denetleyecek isimler arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başdanışmanı Stephen Miller ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in yer alacağını aktararak, nihai karar mercinin kendisi olacağını vurguladı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in ABD'li yetkililerle "iş birliği yaptığını" ancak Maduro'nun alıkonulmasından önce herhangi bir temas olmadığını savunan Trump, Rodriguez'e yönelik yaptırımların sürdürülüp sürdürülmeyeceğine yakında karar verileceğini belirtti.

Venezuela'da herhangi bir yetkiliyle Maduro'nun alıkonulmasına yönelik anlaşma olup olmadığı sorusuna Trump, "Aslında evet çünkü birçok kişi bir anlaşma yapmak istedi ama biz bunu bu şekilde yapmaya karar verdik." cevabını verdi.

''NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜYLE ALAKASI YOK''

Trump ayrıca, basında çıkan haberlerin aksine muhalif lider Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü almasının kararlarını etkilemediğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump, tabanının kararlarını desteklediğini öne sürerek, Kongre'nin de Venezuela'ya yönelik operasyondan haberdar olduğunu savundu.