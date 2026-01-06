Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İŞKUR Gençlik Programı maaş zammı hesaplaması! İŞKUR Gençlik Programı maaşlarına zam yapılacak mı?

İŞKUR Gençlik Programı maaşlarına ne zaman zam yapılacak, ne kadar sorularının cevapları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2025 yılına yönelik belirlenen günlük cep harçlığı tutarı 1083 TL olarak açıklanmıştı. Katılımcılar haftada 3 gün boyunca programdan faydalanabiliyordu. Asgari ücret ve memur maaşlarının zamlanmasının ardından ise İŞKUR Gençlik Programı maaş zammı hesaplaması gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından İŞKUR Gençlik programı maaşlarına zam yapılacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Katılımcıların gözleri İŞKUR'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

İŞKUR Gençlik Programı maaş zammı hesaplaması! İŞKUR Gençlik Programı maaşlarına zam yapılacak mı?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamıdna üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına daha kolay uyum sağlamalarını ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor. İŞKUR tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği içerisinde düzenlenen programda öğrenciler katılım sağladıkları günler için cep harçlığı alıyorlar. Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için 2025 yılı içerisinde 1083 TL cep harçlığı ödendi. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında ortaya çıkacak %5,5 oranında sosyal güvenlik prim giderlerinin de ödemeleri yapıldı. Programa katılmayı düşünen veya güncel olarak programda olan üniversite öğrencileri tarafından İŞKUR Gençlik Programı maaş zammı hesaplamaları yapılmaya başlandı. Öğrenciler tarafından İŞKUR Gençlik Programı maaşlarına zam yapılacak mı merak ediliyor.

İŞKUR Gençlik Programı maaş zammı hesaplaması! İŞKUR Gençlik Programı maaşlarına zam yapılacak mı?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?

İŞKUR Gençlik Programı maaş zammı asgari ücret ve memur maaşlarının zamlanmasının ardından gündeme geldi. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla asgari ücrete yüzde 27 oranında, memur maaşlarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı. İŞKUR Gençlik Programı'na ise henüz zam yapılıp, yapılmayacağına dair bir açıklama yapılmadı.

İŞKUR Gençlik Programı maaşları İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor. İlk kez 2025 yılında hayata geçirilen uygulama kapsamında öğrencilerin günlük maaşlarına yapılacak olan zammın ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

İŞKUR Gençlik Programı maaş zammı hesaplaması! İŞKUR Gençlik Programı maaşlarına zam yapılacak mı?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER 15 BİN 162 TL AYLIK GELİR DESTEĞİ SAĞLANIYOR

İŞKUR Gençlik Programına öğrenciler haftada 3 güne, ayda ise 14 günlük katılım sağlayabiliyorlar. 14 günlük katılımı tamamlayan öğrencilere ayda 15 bin 162 TL gelir desteği veriliyor. Bir katılımcı İşgücü UYum Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen programlardan toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabiliyor.

