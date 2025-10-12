Çanakkale'de iki aile arasındaki kavgada çocuk, kurşunların hedefi oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde yaşayan iki ailenin ateşlediği silahların kurşunlarından 2 kişi ve 1 çocuk yaralandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine vücutlarına saçma isabet eden C.D. ve E.A. yaralandı.
Bu sırada bir evin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki B.N. de çıkan saçmalar sonucu yaralandı.
Küçük çocuk olay yerine gelen ambulansla Balıkesir'deki bir hastaneye, diğer yaralı 2 kişi ise Ayvacık ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.