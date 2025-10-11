Denizli’de inşaat işçileri arasında malzeme kavgası: Ölü ve yaralı var!

Denizli'de feci bir olay meydana geldi. Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında işçiler malzeme için birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında inşaat malzemesi paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil B., yanında bulunan silahla rastgele ateş açmasıyla Ömer Kandemir (31) ve kardeşi Önder Kandemir yaralandı.

AĞIR YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri tamamlanan kardeşler ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ömer Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Halil B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.