Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Friends dizisindeki meşhur 'pivot kanepe sahnesi' bilimsel kanıta kavuştu

Koreli matematikçi Dr. Baek Jin Eon, 1966'dan beri çözülemeyen "hareketli kanepe problemini" bilgisayar kullanmadan çözmeyi başardı. Çalışma, Friends dizisindeki meşhur 'pivot kanepe sahnesine' de bilimsel bir açıklama getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Friends dizisindeki meşhur 'pivot kanepe sahnesi' bilimsel kanıta kavuştu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 14:46

Friends dizisinin akıllara kazınan "Pivot!" sahnesiyle popüler kültürde yer edinen ve geometri dünyasının en inatçı bilmecelerinden biri olan "hareketli kanepe problemi" sonunda cevap buldu. Koreli matematikçi Dr. Baek Jin Eon, yaklaşık 60 yıldır araştırmacıları zorlayan geometri bulmacasını "bilgisayarlardan yardım almadan" çözdü.

60 YILLIK DÜĞÜM BİLGİSAYARSIZ ÇÖZÜLDÜ

Kore İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde (KIAS) görev yapan 31 yaşındaki Dr. Baek, 1966 yılında ortaya atılan problemi nihayete erdirdi. Genç araştırmacı, daha önce önerilen tasarımdan daha büyük hiçbir şeklin sabit genişlikteki dik açılı bir koridordan geçemeyeceğini kanıtladı.

Friends dizisindeki meşhur 'pivot kanepe sahnesi' bilimsel kanıta kavuştu

Oldukça basit görünen ancak on yıllardır ispata direnen soru şuydu: Genişliği bir birim olan L şeklindeki bir koridordan geçirilebilecek en büyük alana sahip iki boyutlu şekil nedir?

Matematikçi Joseph Gerver, 1992 yılında "Gerver'in kanepesi" olarak bilinen karmaşık kavisli bir şekil önermişti. Ancak kimse daha büyük bir şeklin var olamayacağını ispatlayamamıştı.

Dr. Baek, yedi yıl süren titiz çalışmalarının ardından Gerver'in tasarımının gerçekten de en uygunu olduğunu gösterdi. ArXiv sunucusunda 2024 sonlarında yayınlanan 119 sayfalık ispatta, Gerver'in kanepesinden daha geniş bir şeklin var olamayacağı sonucuna varıldı.

Friends dizisindeki meşhur 'pivot kanepe sahnesi' bilimsel kanıta kavuştu

FRİENDS SAHNESİ GERÇEK OLDU

Friends dizisinde Ross Geller'ın merdivenlerde kanepeyi taşırken bağırdığı "Pivot!" (Döndür!) repliğiyle akıllara kazınan fiziksel zorluk, artık 119 sayfalık bilimsel bir temele sahip.

Dr. Baek, problem üzerinde çalışmaya zorunlu askerlik hizmeti sırasında başlamış ve doktora çalışmaları boyunca devam etmişti. Geçtiğimiz yıl 39 yaş altı genç matematikçileri destekleyen June E Huh Fellow programına seçilen başarılı isim, kombinatoryal geometri alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone şarj ömrünü uzatan gizli ayar! 2026 güncellemesiyle unutuldu ancak iPhone şarjını su gibi içiyor
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.