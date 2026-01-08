Friends dizisindeki meşhur 'pivot kanepe sahnesi' bilimsel kanıta kavuştu

Friends dizisinin akıllara kazınan "Pivot!" sahnesiyle popüler kültürde yer edinen ve geometri dünyasının en inatçı bilmecelerinden biri olan "hareketli kanepe problemi" sonunda cevap buldu. Koreli matematikçi Dr. Baek Jin Eon, yaklaşık 60 yıldır araştırmacıları zorlayan geometri bulmacasını "bilgisayarlardan yardım almadan" çözdü.

60 YILLIK DÜĞÜM BİLGİSAYARSIZ ÇÖZÜLDÜ

Kore İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde (KIAS) görev yapan 31 yaşındaki Dr. Baek, 1966 yılında ortaya atılan problemi nihayete erdirdi. Genç araştırmacı, daha önce önerilen tasarımdan daha büyük hiçbir şeklin sabit genişlikteki dik açılı bir koridordan geçemeyeceğini kanıtladı.

Oldukça basit görünen ancak on yıllardır ispata direnen soru şuydu: Genişliği bir birim olan L şeklindeki bir koridordan geçirilebilecek en büyük alana sahip iki boyutlu şekil nedir?

Matematikçi Joseph Gerver, 1992 yılında "Gerver'in kanepesi" olarak bilinen karmaşık kavisli bir şekil önermişti. Ancak kimse daha büyük bir şeklin var olamayacağını ispatlayamamıştı.

Dr. Baek, yedi yıl süren titiz çalışmalarının ardından Gerver'in tasarımının gerçekten de en uygunu olduğunu gösterdi. ArXiv sunucusunda 2024 sonlarında yayınlanan 119 sayfalık ispatta, Gerver'in kanepesinden daha geniş bir şeklin var olamayacağı sonucuna varıldı.

FRİENDS SAHNESİ GERÇEK OLDU

Friends dizisinde Ross Geller'ın merdivenlerde kanepeyi taşırken bağırdığı "Pivot!" (Döndür!) repliğiyle akıllara kazınan fiziksel zorluk, artık 119 sayfalık bilimsel bir temele sahip.

Dr. Baek, problem üzerinde çalışmaya zorunlu askerlik hizmeti sırasında başlamış ve doktora çalışmaları boyunca devam etmişti. Geçtiğimiz yıl 39 yaş altı genç matematikçileri destekleyen June E Huh Fellow programına seçilen başarılı isim, kombinatoryal geometri alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.