13°
Yarın kar var mı, yağacak mı? İstanbul için kar uyarısı

MGM verilerine göre İstanbul'da kar ne zaman yağacak öğrenebiliyoruz. 8 Ocak Perşembe günü etkili olan yağışlı havanın ardından gözler kar yağışına çevrildi. Bu hafta sonu için kar beklentisi bulunmuyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 14:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki haftadan itibaren kar yağışının geri gelmesi bekleniyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde de yer yer yağışlar devam edecek.

YARIN KAR VAR MI 9 OCAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağışların, yarın sabahtan başlayarak cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışla birlikte kar erimeleri, su baskını, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Birçok uzman yakın zaman içerisinde İstanbul'da kar yağışının görülmesini öngörüyor. MGM verilerine göre önümüzdeki hafta başında kar yağması bekleniyor.

