Piyasalarda 'Maduro' etkisi! Euro ve dolar fırladı: İşte 6 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Altın piyasası, ABD'nin hafta sonunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla hareketlendi. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Ocak 2026 Salı güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,0193
Satış (TL): 43,0676
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,4970
Satış (TL): 50,5850