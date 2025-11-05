Banka kredileri kullandırılmıyor! Konkordato başvuruları rekor kırdı

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine rağmen yüksek borçlanma maliyetleri ve kredi kısıtlamaları, esnafı ve sanayiciyi konkordato kapısına dayandırdı. Son iki yılda geçici mühlet kararları yüzde 540 artarken, şirketlerin borç yükü 16 trilyon TL'yi aştı.

Tgrthaber.com'a verdiği röportajda konuşan Avukat Mustafa Zafer konkordato sürecinin fırsatçılığa dönüştüğünü vurgulayarak, "Şirketler sahte borçlarla mahkemeleri meşgul ediyor, alacaklılar ve tedarik zinciri çöküşün eşiğinde; İcra ve İflas Kanunu'ndaki boşluklar derhal kapatılmalı" dedi.

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

'ESNAF PARAYA ULAŞAMIYOR!'

Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikası sonrasında sıcak paraya ulaşamayan esnaf soluğu konkordatoda almıştı. 26 Aralık 2024 tarihinden bu yana politika faizi istikrarlı bir şekilde yüzde 50 seviyesinden yüzde 39,5 gibi çok önemli miktarda 301 gün gibi çok kısa bir sürede 1.050 baz puan faiz indirimine gitmiş olsa da, ne yazık ki halen esnaf kendisine can suyu olacak paraya ucuz maliyetle ulaşamıyor.

'KREDİLER KULLANDIRILMIYOR!'

Bankalar tarafından tahsis edilmiş olmasına rağmen kullandırılmayan krediler ve borçlanma maliyetlerinde bir türlü inmek bilmeyen faiz oranları, esnafından sanayicisine üretim bandında yer alan herkesi derinden etkilemekte. İmalat, inşaat ve tekstil sektörlerinde gözle görülür şekilde yaşanan daralmalar, beraberindeki tedarikçiler üzerinde dolaylı olarak işsizlik baskısı oluşturuyor.

Sıcak paraya ulaşma imkanlarının kısıtlanmaya devam etmesi halinde ödenemeyen sigorta primleri ve vergi borçları nedeniyle yaşanılan mağduriyetler daha güçlü hissedilebilir.

Konkordatoda geçici mühlet 2 yılda yüzde 540 arttı

Konkordato takip sitesi tarafından açıklanan verilere göre son iki yıl içinde; Ocak- Ekim dönemleri arasında verilen geçici mühlet süresinde yüzde 540’lık bir artış yaşandı. Ekim 2025 itibariyle hakkında geçici mühlet kararı verilen borçlu sayısı 2.326’ya çıktı. Aynı dönem için 2023 yılının on ayında 349 borçlu hakkında geçici mühlet kararı verilmişken 2024 yılında bu sayı 1.352’ye yükselmişti.

En çok konkordato İstanbul'da alındı

1 Ocak – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında 196 borçlu hakkında iflas kararı verilirken 81 konkordato projesi tasdik edildi. En çok konkordato alan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa oldu.

BORÇLANMA EN ÜST SEVİYEDE!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre şirketlerin kullanmış olduğu kredilerin borç büyüklüğü 16 Trilyon 239 Milyar 602 Milyon TL seviyesine çıkmış durumda. Hal böyle olunca borcu borçla yönetmeye çalışan, işletme sermayesi yetersiz yahut alacağını gününde tahsil edemeyen birçok borçlu için risk seviyesi teyakkuz etmiş durumda. Bankaların yasal takipte izlemiş olduğu alacak miktarı ise bireysel kredilerde dahil olmak üzere 519 milyar seviyesini aşmış durumda.

YENİ ADIMLAR ATILACAK!

Krediye erişim noktasında yaşanan sorunların çözüleceğini geçmişte ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Reel sektörün krediye erişimi konusunda Kredi Garanti Fonu üzerinden yeni adımlar atılacağını söyledi. Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz' diye konuştu.