Galatasaray Ajax maçında kimler eksik, sakat? GS Ajax maçında oynamayacak olan isimler

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken bu akşam Galatasaray Ajax maçı oynanacak. Nefes kesen maça saatler kala kimlerin oynamayacağı belli oldu.

Sakatlık yaşayan Yunus Akgün'ün forma giyme durumu henüz belli olmazken maç saatinde belli olacağı belirtildi. Bodo Glimt maçı öncesindeki son antrenmanda sakatlık yaşayan İlkay Gündoğan da bu akşam takımının yanında olamayacak. Sakatlığı olan iki isim bu akşam eksik olacak.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, kasığında ağrısı bulunan milli futbolcu Yunus Akgün'ün ameliyat edilip edilmeyeceğine birkaç gün içinde karar vereceklerini paylaştı. Buna göre sakatlık yaşayan Yunus Akgün'ün bu akşamki maçta forma giymemesi bekleniyor. Bodo Glimt maçı öncesi sakatlanan Gündoğan da bugün forma giymeyecek.

Galatasaray'ın rakibi Ajax takımında da önemli eksikler bulunuyor. Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor cezası olması sebebiyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı olan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu da maça kısa süre kala belli olacak.

GS AJAX MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Galatasaray: Osimhen, Torreira, Sara, Uğurcan, Lemina, Sane, Abdülkerim, Sallai, Jakobs, Barış Alper, Sanchez

Ajax: Weghorst, Moro, Regeer, Gaaei, Gloukh, Pasveer, Itakura, Godts, Baas, Klaassen, Wijndal