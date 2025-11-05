Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Ajax maçında kimler eksik, sakat? GS Ajax maçında oynamayacak olan isimler

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Galatasaray Ajax maçı için bekleyiş devam ediyor. İlkay Gündoğan gibi önemli ismin yer almayacağı karşılaşmada kimler eksik belli oldu. GS Ajax maçında eksik ve sakat olan futbolcuların isimleri belli oldu.

Galatasaray Ajax maçında kimler eksik, sakat? GS Ajax maçında oynamayacak olan isimler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 10:04

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nde yarış devam ederken bu akşam maçı oynanacak. Nefes kesen maça saatler kala kimlerin oynamayacağı belli oldu.

GALATASARAY AJAX MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

yaşayan 'ün forma giyme durumu henüz belli olmazken maç saatinde belli olacağı belirtildi. Bodo Glimt maçı öncesindeki son antrenmanda sakatlık yaşayan da bu akşam takımının yanında olamayacak. Sakatlığı olan iki isim bu akşam eksik olacak.

Galatasaray Ajax maçında kimler eksik, sakat? GS Ajax maçında oynamayacak olan isimler

GALATASARAY AJAX MAÇINDA OYNAMAYACAK OLAN FUTBOLCULAR

Galatasaray Takımı Doktoru Yener İnce, kasığında ağrısı bulunan milli futbolcu Yunus Akgün'ün ameliyat edilip edilmeyeceğine birkaç gün içinde karar vereceklerini paylaştı. Buna göre sakatlık yaşayan Yunus Akgün'ün bu akşamki maçta forma giymemesi bekleniyor. Bodo Glimt maçı öncesi sakatlanan Gündoğan da bugün forma giymeyecek.

Galatasaray Ajax maçında kimler eksik, sakat? GS Ajax maçında oynamayacak olan isimler

GALATASARAY AJAX MAÇI EKSİKLERİ

Galatasaray'ın rakibi Ajax takımında da önemli eksikler bulunuyor. Chelsea'ye kaybedilen 5-1'lik maçta direkt kırmızı kart gören Kenneth Taylor cezası olması sebebiyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı olan Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen'in durumu da maça kısa süre kala belli olacak.

Galatasaray Ajax maçında kimler eksik, sakat? GS Ajax maçında oynamayacak olan isimler

GS AJAX MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Galatasaray: Osimhen, Torreira, Sara, Uğurcan, Lemina, Sane, Abdülkerim, Sallai, Jakobs, Barış Alper, Sanchez

Ajax: Weghorst, Moro, Regeer, Gaaei, Gloukh, Pasveer, Itakura, Godts, Baas, Klaassen, Wijndal

İlkay Gündoğan Ajax maçında neden yok, oynamıyor? Galatasaray'da eksikler
Galatasaray Ajax arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar
ETİKETLER
#Futbol
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#sakatlık
#yunus akgün
#ajax
#Aktüel
