Samsung Galaxy S26 zamlı fiyat ile gelebilir

Samsung'un merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S26, tüketicilerin cebini yakabilir. Bileşen fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle, S26 serisi cihazların seleflerine göre daha yüksek bir etiketle satışa sunulabileceği belirtiliyor.

SAMSUNG, S26 FİYATLARINI ARTIRABİLİR

GSMArena'ya göre, akıllı telefon pazarında önemli bir maliyet kalemi olan çip ve RAM gibi kritik bileşenlerin fiyatlarında artan talep sebebiyle yükseliş gözleniyor. Yayınlanan bir rapor, markanın fiyat artışına gitme kararında en büyük etkenin artan bileşen maliyetleri olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak fiyat artışı yalnızca Samsung ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Apple, Xiaomi, Oppo ve vivo gibi diğer akıllı telefon üreticileri de amiral gemisi modellerinin fiyatlarını yükseltmiş durumda. Vivo'nun yeni X300 serisi, önceki serilere kıyasla daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmüştü.

Bununla birlikte Samsung'un olası fiyat artışının global çapta değil, özellikle Güney Kore'deki kendi iç pazarıyla ilgili olabileceği de raporda yer alan bilgiler arasında. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S25 serisinin Amerika başlangıç fiyatları şu şekilde olmuştu:

S25 128 GB: 800 dolar

800 dolar S25+ 256 GB: 1000 dolar

1000 dolar S25 Ultra 256 GB: 1300 dolar

Galaxy S26 serisinin, şubat ayının sonunda duyurulması ve mart ayında satışa sunulması bekleniyor.