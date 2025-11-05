Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Samsung Galaxy S26 zamlı fiyat ile gelebilir

Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S26 serisinin, artan bileşen maliyetleri nedeniyle seleflerine göre daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 10:15

'un merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S26, tüketicilerin cebini yakabilir. Bileşen fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle, S26 serisi cihazların seleflerine göre daha yüksek bir etiketle satışa sunulabileceği belirtiliyor.

SAMSUNG, S26 FİYATLARINI ARTIRABİLİR

GSMArena'ya göre, akıllı telefon pazarında önemli bir maliyet kalemi olan çip ve RAM gibi kritik bileşenlerin fiyatlarında artan talep sebebiyle yükseliş gözleniyor. Yayınlanan bir rapor, markanın fiyat artışına gitme kararında en büyük etkenin artan bileşen maliyetleri olduğuna dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy S26 zamlı fiyat ile gelebilir

Ancak yalnızca Samsung ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Apple, Xiaomi, Oppo ve vivo gibi diğer akıllı telefon üreticileri de amiral gemisi modellerinin fiyatlarını yükseltmiş durumda. Vivo'nun yeni X300 serisi, önceki serilere kıyasla daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmüştü.

Bununla birlikte Samsung'un olası fiyat artışının global çapta değil, özellikle Güney Kore'deki kendi iç pazarıyla ilgili olabileceği de raporda yer alan bilgiler arasında. Hatırlatmak gerekirse Galaxy S25 serisinin Amerika başlangıç fiyatları şu şekilde olmuştu:

  • S25 128 GB: 800 dolar
  • S25+ 256 GB: 1000 dolar
  • S25 Ultra 256 GB: 1300 dolar

Galaxy S26 serisinin, şubat ayının sonunda duyurulması ve mart ayında satışa sunulması bekleniyor.

ETİKETLER
#akıllı telefon
#samsung
#fiyat artışı
#Galaxy S26
#Bileşen Maliyetleri
#Teknoloji
