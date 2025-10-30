Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İnternet fenomenlerine yeni kural: Diploması olmayana 'konuşma' yasağı!

Çin; tıp, hukuk, eğitim ve finans gibi hassas konularda paylaşım yapacak internet fenomenlerine 25 Ekim itibarıyla resmi lisans veya diploma gibi uzmanlık kanıtı bulundurma zorunluluğu getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 09:41

Çin, online içerik üretimini baştan sona değiştirebilecek bir adım atarak internet fenomenlerinin tıp, hukuk, eğitim veya finans gibi "hassas" konularda konuşmadan önce resmi yeterlilik belgesi sahibi olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme getirdi.

TIP VE FİNANS İÇERİKLERİNE DİPLOMA ŞARTI GELDİ

Livemint'e göre 25 Ekim'de yürürlüğe giren yeni "Influencer Yasası" uyarınca, içerik üreticilerinin bu tür konularda paylaşım yapmak istemeleri durumunda diploma, mesleki lisans veya sertifika gibi uzmanlık kanıtı göstermesi gerekiyor.

İnternet fenomenlerine yeni kural: Diploması olmayana 'konuşma' yasağı!

Düzenleme, yanlış bilgilendirmeyi engellemeyi ve kamuoyunu yanıltıcı tavsiyelerden korumayı amaçlıyor.

Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından getirilen yönetmelik, platformları da sorumlu tutuyor. Douyin (Çin'in TikTok versiyonu), Bilibili ve Weibo gibi mecralar, artık içerik üreticilerinin kimlik bilgilerini doğrulamakla ve paylaşımların doğru kaynakça ve sorumluluk reddi beyanları içerdiğinden emin olmakla yükümlü.

Örneğin içerik üreticileri bilgiyi araştırmalardan aldıklarını veya videolarında yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik kullandıklarını açıkça belirtmek zorunda.

CAC, "eğitim" içerikleri adı altında gizli tanıtımları önlemek amacıyla tıbbi ürünler, takviyeler ve sağlıklı gıdalar için reklam yapılmasını da yasakladı.

İnternet fenomenlerine yeni kural: Diploması olmayana 'konuşma' yasağı!

DENETİM Mİ SANSÜR MÜ?

Yetkililer kuralın güven inşa etme ve bilginin doğruluğunu sağlama amacı taşıdığını ifade etse de, eleştirenler uygulamayı dijital sansürün yeni bir biçimi olarak görüyor. Belirli konularda konuşabilecek kişileri sınırlayarak hükümetin bağımsız sesleri susturabileceği ve kamusal tartışmanın kapsamını daraltabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Uzmanlar, "uzmanlık" tanımının belirsiz ve öznel kaldığına dikkat çekerek, bu durumun yetkililere internette kimin konuşacağına karar verme konusunda daha fazla güç verdiğini belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Enes Batur YouTube kanalı ile ilgili yeni hamle yaptı! Gözünü kırpmadan silmişti
ETİKETLER
#çin
#yanlış bilgi
#Influencer Yasası
#Içerik Düzenlemeleri
#Internet Fenomenleri
#Dijital Sansür
#Uzmanlık
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.