İnternet fenomenlerine yeni kural: Diploması olmayana 'konuşma' yasağı!

Çin, online içerik üretimini baştan sona değiştirebilecek bir adım atarak internet fenomenlerinin tıp, hukuk, eğitim veya finans gibi "hassas" konularda konuşmadan önce resmi yeterlilik belgesi sahibi olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme getirdi.

TIP VE FİNANS İÇERİKLERİNE DİPLOMA ŞARTI GELDİ

Livemint'e göre 25 Ekim'de yürürlüğe giren yeni "Influencer Yasası" uyarınca, içerik üreticilerinin bu tür konularda paylaşım yapmak istemeleri durumunda diploma, mesleki lisans veya sertifika gibi uzmanlık kanıtı göstermesi gerekiyor.

Düzenleme, yanlış bilgilendirmeyi engellemeyi ve kamuoyunu yanıltıcı tavsiyelerden korumayı amaçlıyor.

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından getirilen yönetmelik, platformları da sorumlu tutuyor. Douyin (Çin'in TikTok versiyonu), Bilibili ve Weibo gibi mecralar, artık içerik üreticilerinin kimlik bilgilerini doğrulamakla ve paylaşımların doğru kaynakça ve sorumluluk reddi beyanları içerdiğinden emin olmakla yükümlü.

Örneğin içerik üreticileri bilgiyi araştırmalardan aldıklarını veya videolarında yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik kullandıklarını açıkça belirtmek zorunda.

CAC, "eğitim" içerikleri adı altında gizli tanıtımları önlemek amacıyla tıbbi ürünler, takviyeler ve sağlıklı gıdalar için reklam yapılmasını da yasakladı.

DENETİM Mİ SANSÜR MÜ?

Yetkililer kuralın güven inşa etme ve bilginin doğruluğunu sağlama amacı taşıdığını ifade etse de, eleştirenler uygulamayı dijital sansürün yeni bir biçimi olarak görüyor. Belirli konularda konuşabilecek kişileri sınırlayarak hükümetin bağımsız sesleri susturabileceği ve kamusal tartışmanın kapsamını daraltabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Uzmanlar, "uzmanlık" tanımının belirsiz ve öznel kaldığına dikkat çekerek, bu durumun yetkililere internette kimin konuşacağına karar verme konusunda daha fazla güç verdiğini belirtiyor.