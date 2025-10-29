Enes Batur YouTube kanalı ile ilgili yeni hamle yaptı! Gözünü kırpmadan silmişti

Sosyal medyanın önde gelen isimlerinden Enes Batur, bir süre önce aldığı kararla YouTube kanalını kapatmış ve platformda geniş bir tartışma başlatmıştı. Ancak Batur, kısa süreliğine kapattığı kanalını yeniden açarak takipçilerini şaşırttı.

ENES BATUR GERİ DÖNDÜ

Milyonlarca abonesiyle Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, kanal adını "Enes Batur noone" olarak güncelledi. Yapılan hamleyle Batur, 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını tekrar erişime açtı.

Geri dönüş, kendisini yeniden Türkiye'nin en fazla aboneye sahip YouTuber'ı pozisyonuna taşıdı. Bundan önce liderlik koltuğunda Ruhi Çenet oturuyordu. Batur'un kanalında yer alan en güncel içerik ise "Enes Batur - Ayaz (Kamera Arkası)" videosu olarak dikkat çekiyor.