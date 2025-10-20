Menü Kapat
14°
Editor
 TGRT Haber

Ashtar Command nedir? Enes Batur videosunun ardından gündem olmuştu

Ashtar Command (Ashtar Komutanlığı), 1950’lerden bu yana UFO, spiritüelizm ve Yeni Çağ hareketleriyle birlikte anılan, Dünya’nın manevi ve fiziksel dönüşüm sürecine rehberlik ettiği ileri sürülen bir galaktik topluluk konseptidir. İnanç sistemine göre bu yapı, Ashtar Sheran adlı bir varlığın liderliğinde faaliyet gösteren bir uzay filosundan oluşur ve insanlığın “yükseliş” adı verilen ruhsal uyanış sürecine destek verir.

Ashtar Command nedir? Enes Batur videosunun ardından gündem olmuştu
Haber Merkezi
20.10.2025
20.10.2025
Ashtar Command fikri, 1950’li yıllarda ABD’de başlayan UFO kontaktçı hareketiyle birlikte ortaya çıktı. Bu kavram, insanlık ve evren arasında ruhsal bir bağ kurmayı amaçlayan Yeni Çağ öğretisinin sembolik yapılarından biri haline geldi.

ASHTAR COMMAND NEDİR?

Ashtar Command, ileri seviye uzaylı varlıklar, melekler ve ışık varlıklarından oluşan bir galaktik federasyon olarak tanımlanır. Bu topluluk, insanlığın spiritüel farkındalığını artırmak ve gezegenin “yükseliş” sürecini desteklemek amacıyla çalıştığına inanılan kozmik bir yapılanmadır. Ashtar Sheran, bu komutanlığın lideri olarak kabul edilir ve Venüs kökenli, mavi gözlü, iki metre boyunda bir varlık olarak betimlenir.

Ashtar Command nedir? Enes Batur videosunun ardından gündem olmuştu

İnanca göre, Ashtar Command’in filosu milyonlarca “ışık gemisi”nden oluşur ve Dünya’nın enerji dengesini korumak, olası nükleer tehditleri engellemek gibi görevler üstlenir.

Ashtar Command nedir? Enes Batur videosunun ardından gündem olmuştu

Kökenleri 1950’li yılların kontaktçı hareketine dayanan bu yapı, ilk kez George Van Tassel tarafından gündeme getirilmiştir. Van Tassel, California’daki Giant Rock bölgesinde 1952 yılında Ashtar adlı bir varlıktan telepatik mesajlar aldığını öne sürmüştür. Bu mesajlarda, nükleer silah denemelerinin evrenin enerji dengesini bozacağı uyarısı yapılmış ve insanlığın barış yoluna davet edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı dönemde düzenlenen devasa UFO konferansları, Ashtar Command inancının hızla yayılmasına yol açmıştır.

Ashtar Command nedir? Enes Batur videosunun ardından gündem olmuştu

YÜKSELMİŞ ÜSTATLAR NEDİR?

Yükselmiş Üstatlar, New Age hareketi, teozofi ve spiritüel öğretilerde fiziksel varoluşun ötesine geçmiş, yüksek bilince ulaşmış rehber varlıklar olarak tanımlanır. Bu varlıkların, reenkarnasyon döngüsünü tamamladıktan sonra insanlığa sevgi, bilgelik ve şifa enerjisi yaymakla görevli olduklarına inanılır. Ashtar Command inancında bu Yükselmiş Üstatlar ismi verilen varlıklar, insanlığın ruhsal evrimine rehberlik eden önemli figürler arasında yer alır ve genellikle “Christ bilinci” adı verilen kozmik sevgi anlayışıyla ilişkilendirilir.

Ashtar Command nedir? Enes Batur videosunun ardından gündem olmuştu

Yükselmiş Üstatlar ismi verdikleri bu varlıkların bazıları, Ashtar Command’in lider kadrosuyla bağlantılı kabul edilir. Bu yapının amacı, insanlığı daha yüksek bir boyuta taşımak, “5. boyut” olarak adlandırılan bilinç düzeyine geçişi desteklemek olarak ifade edilir.

