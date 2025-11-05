Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'li Bakan Hegseth Güney Kore'deyken topçu atışları yapan Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ABD'den Kuzey Kore'yi kızdıracak bir adım geldi. Tüm tepkilere rağmen nükleer füze denemelerinden vazgeçmeyen Kuzey Kore'nin silah programına finansman sağlayan 2 Kuzey Koreli kuruluş ve 8 kişinin yaptırım listesine eklendi.

ABD'li Bakan Hegseth Güney Kore'deyken topçu atışları yapan Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 10:03

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Güney Kore ziyareti sırasında 'den ateşlenen topçu mermilerinin hesabı soruldu. ABD Hazine Bakanlığı, yasa dışı siber faaliyetler ve yoluyla 'ın silah programına finansman sağlayan 2 Kuzey Koreli kuruluş ve 8 kişinin yaptırımlar listesine eklendiğini açıkladı.

ABD'li Bakan Hegseth Güney Kore'deyken topçu atışları yapan Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ÇİN VATANDAŞLARI ÜZERİNDEN AKLANIYORDU

Yaptırım listesine alınan kuruluşların Kuzey Kore merkezli IT şirketi Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC) ve Ryujong Credit Bank olduğu belirtildi. KMCTC'nin, Çin'in Shenyang ve Dandong şehirlerindeki Kuzey Koreli IT çalışanları tarafından elde edilen yasa dışı gelirleri Çin vatandaşları üzerinden akladığı, Ryujong Credit Bank'ın ise bu faaliyetlere yardımcı olduğu aktarıldı.

ABD VARLIKLARI DONDURULACAK, TİCARİ İŞLEM YASAĞI GELECEK

Yaptırım listesine eklenen kişilerin ise Kuzey Kore, Çin ya da Rusya'da yaşayan ve Pyongyang'ın kara para aklama faaliyetlerine yardımcı olan Jang Kuk Chol, Ho Jong Son, U Yong Su, Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom ve Ri Jin Hyok isimli Kuzey Koreli bankacılar olduğu ifade edildi. Yaptırım listesine eklenen kuruluş ve kişilerin ABD'deki varlıklarının dondurulacağı ve ticari işlem yasağı uygulanacağı kaydedildi.

ABD'li Bakan Hegseth Güney Kore'deyken topçu atışları yapan Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

''KUZEY KORE PARA AKLIYOR VE ÇALIYOR''

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı John K. Hurley, Kuzey Kore'nin yasa dışı gelir elde etme faaliyetlerine dikkat çekerek, "Devlet destekli Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, rejimin nükleer silah programını finanse etmek için para çalıyor ve kara para aklıyor" dedi. Bu faaliyetlerin ABD'nin güvenliğinin yanı sıra, küresel güvenliği de doğrudan tehdit ettiğini vurgulayan Hurley, "ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yasadışı gelir akışını engellemek için bu yöndeki çabaların arkasındaki kolaylaştırıcı ve destekleyici aktörleri takip etmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

ABD'Lİ BAKANIN GÜNEY KORE ZİYARETİ SIRASINDA TOPÇU ATIŞLARI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Güney Kore ve Kuzey Kore'yi ayıran Silahtan Arındırılmış Bölge’yi (DMZ) ziyaret etti. Hegseth ayrıca Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Kuzey Kore ise bu ziyaretten rahatsızlığını topçu mermileriyle gösterdi.

ABD'li Bakan Hegseth Güney Kore'deyken topçu atışları yapan Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün çoklu roketatar sistemlerini kullanarak Sarı Deniz'in Kuzey kıyılarına doğru yaklaşık 10 top mermisi ateşlediği bildirildi. Gelişmenin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Güney Kore’ye geldiği gün yaşanması dikkat çekti.

