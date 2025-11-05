Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Kahvehane dehşetinde yeni detaylar! Küfür edince çileden çıktı

Adana'da kahvehanede çıkan tartışma sonucu işlenen cinayetle iligli yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın bir anlık tartışmada küfürleşme yüzünden yaşandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahvehane dehşetinde yeni detaylar! Küfür edince çileden çıktı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
10:09
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
10:13

'nın ilçesinde 3 Kasım tarihinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kahvehanede oturan 58 yaşındaki Sabahattin Mumcuoğlu'nun yanına 76 yaşındaki M.Ç. geldi.

Kahvehane dehşetinde yeni detaylar! Küfür edince çileden çıktı

Sohbet eden ikili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. M.Ç., aracından av tüfeğini alarak Mumcuoğlu’na doğrultup tetiğe bastı ancak tutukluk yaptı.

Kahvehane dehşetinde yeni detaylar! Küfür edince çileden çıktı

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Bu sırada Mumcuoğlu kaçmaya başladı. Silahını doldur-boşalt yapan M.Ç., tekrar ateş etti. Açılan ateş sonucu kasığından yaralanan Mumcuoğlu hayatını kaybetti. M.Ç. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Kahvehane dehşetinde yeni detaylar! Küfür edince çileden çıktı

ARACININ LASTİĞİNİ ŞİŞİRİRKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, M.Ç.’yi D-400 kara yolu üzerindeki Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, suç aletiyle birlikte yakaladı. Lastiği patlayan aracına hava basmak için girdiği istasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyette susma hakkını kullandıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
#adana
#kavga
#cinayet
#kaçış
#silah
#av tüfeği
#sarıçam
#Yaşam
