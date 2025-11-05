Kahvehane dehşetinde yeni detaylar! Küfür edince çileden çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 Kasım tarihinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kahvehanede oturan 58 yaşındaki Sabahattin Mumcuoğlu'nun yanına 76 yaşındaki M.Ç. geldi.

Sohbet eden ikili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. M.Ç., aracından av tüfeğini alarak Mumcuoğlu’na doğrultup tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Bu sırada Mumcuoğlu kaçmaya başladı. Silahını doldur-boşalt yapan M.Ç., tekrar ateş etti. Açılan ateş sonucu kasığından yaralanan Mumcuoğlu hayatını kaybetti. M.Ç. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

ARACININ LASTİĞİNİ ŞİŞİRİRKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Ç.’yi D-400 kara yolu üzerindeki Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, suç aletiyle birlikte yakaladı. Lastiği patlayan aracına hava basmak için girdiği istasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyette susma hakkını kullandıktan sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.