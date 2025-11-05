Bir evden milyonlarca TL'lik altın çaldılar! Sakladıkları yer ekipleri bile şaşırttı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 Kasım tarihinde bir evde gerçekleştirilen hırsızlıkta 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

KESEYE KOYUP, TOPRAĞA GÖMDÜLER

Yapılan çalışmalar neticesinde, olayın şüphelileri M.B. ve M.A.C. yakalandı ve narenciye bahçesinde toprağa sakladıkları kese bulunarak 111 adet Cumhuriyet altını, 6 adet yarım altın, 12 adet çeyrek altın, 17 bin 800 TL para ve 1 adet çift küpe ele geçirildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.