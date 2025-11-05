‘Yoksul semtin çocuklarıyız’ diyerek lastik yakıp şov yaptı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde M.E.K. isimli şahıs, motosikletle lastik yakarak ve akrobasik hareketler yaparak o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin üzerine; "Biz yoksul semtin çocuklarıyız, bu motorlar bizi bozuyor ama en çok da bize yakışıyor" yazan genç sürücü, polis ekiplerine harekete geçti. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şahıs tespit edilerek yakalandı. Şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; hız sınırlarını aşmak, makas atmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddelerinden toplam 19 bin 217 TL cezai işlem uygulandı. Şahsa ayrıca Türk Ceza Kanunu Madde 179 kapsamında da gerekli adli işlem yapıldı.