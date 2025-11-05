Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş kavgası alevlendi: Galada üzerime yürüdü

Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken ile gazeteci Birsen Altuntaş kavgası yeniden alevlendi. Çağatay Ulusoy ile başrolünde olduğu Uykucu filmiyle adından sıkça söz ettiren Elçin Sangu'nun Birsen Altuntaş'a açtığı davayı kaybettiği ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş kavgası alevlendi: Galada üzerime yürüdü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 14:23

Birsen Altuntaş, ve Yunus Özdiken’e “” davası açan bir ustanın haberini yaptıktan sonra çiftin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Başvuru takipsizlikle sonuçlanırken, Altuntaş, geçen kış sosyal medyada yapılan suç duyurusunda da aynı şekilde takipsizlik kararı verildiğini duyurdu. Son olarak Altuntaş, ise Yunus Özdiken'in kendisi hakkında bir ay süreli koruma kararı aldırdığını söyledi.

YUNUS ÖZDİKEN'DEN BİRSEN ALTUNTAŞ HAKKINDA KORUMA KARARI

Birsen Altuntaş hesabından Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken ile yaşadığı sürecini paylaştı. Altuntaş,Yunus Özdiken'in kendisi hakkında bir ay süreli koruma kararı aldırdığını söyledi. Altuntaş, bu bir aylık süreçte Özdiken’in kararı ihlal etmesi için zemin oluşturmaya çalıştığını, Ece Erken'i ve sosyal medya hesaplarını için kullandığını, hatta “Uykucu” filminin galasında üzerine yürümeye teşebbüs ettiğini öne sürdü.

Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş kavgası alevlendi: Galada üzerime yürüdü

Sosyal medyada paylaşım yapan Birsen Altuntaş, '“Uykucu” filminin galasında sinir krizi geçirip üzerime yürümeye çalışmış olsa da amacına hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Şimdi bu zorbalığı kişilik edinen şahıs hakkında ben “koruma kararı” aldırdım. Hukuk savaşım sürecek.' dedi.

Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş kavgası alevlendi: Galada üzerime yürüdü
ETİKETLER
#sosyal medya
#dolandırıcılık
#suç duyurusu
#mahkeme
#elçin sangu
#birşen altuntaş
#iftira
#Yunus Özdiken
#Koruma Kararı
#Dolandırıcılık Davası
#Yuns Özdiken
#Koruma Kararı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.