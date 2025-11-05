Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş kavgası alevlendi: Galada üzerime yürüdü

Birsen Altuntaş, Elçin Sangu ve Yunus Özdiken’e “dolandırıcılık” davası açan bir ustanın haberini yaptıktan sonra çiftin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Başvuru takipsizlikle sonuçlanırken, Altuntaş, geçen kış sosyal medyada yapılan suç duyurusunda da aynı şekilde takipsizlik kararı verildiğini duyurdu. Son olarak Altuntaş, ise Yunus Özdiken'in kendisi hakkında bir ay süreli koruma kararı aldırdığını söyledi.

YUNUS ÖZDİKEN'DEN BİRSEN ALTUNTAŞ HAKKINDA KORUMA KARARI

Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken ile yaşadığı mahkeme sürecini paylaştı. Altuntaş,Yunus Özdiken'in kendisi hakkında bir ay süreli koruma kararı aldırdığını söyledi. Altuntaş, bu bir aylık süreçte Özdiken’in kararı ihlal etmesi için zemin oluşturmaya çalıştığını, Ece Erken'i ve sosyal medya hesaplarını iftira için kullandığını, hatta “Uykucu” filminin galasında üzerine yürümeye teşebbüs ettiğini öne sürdü.

Sosyal medyada paylaşım yapan Birsen Altuntaş, '“Uykucu” filminin galasında sinir krizi geçirip üzerime yürümeye çalışmış olsa da amacına hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Şimdi bu zorbalığı kişilik edinen şahıs hakkında ben “koruma kararı” aldırdım. Hukuk savaşım sürecek.' dedi.