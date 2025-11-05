Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e yaptığı evlenme teklifini ilk kez anlattı

Kariyerine Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodríguez'e yaptığı evlenme teklifiyle günlerce konuşuldu. Sevgilisi Georgina Rodríguez'e evlenme teklif ettiği yüzükle de dikkat çeken Cristiano Ronaldo, sürecin nasıl geliştiğini ilk kez paylaştı.

RONALDO, GEORGINA RODRIGUEZ'E NASIL EVLENME TEKLİF ETTİĞİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI

40 yaşındaki Portekizli yıldız, Ağustos ortasında Georgina Rodriguez'e evlenme teklif etti ve başarılı bir model olan Georgina da kabul etti. Georgina, güzel haberi göz kamaştırıcı elmas yüzüğünü göstererek, “Evet, kabul ediyorum. Bu hayatımda da, tüm hayatlarımda da.” notuyla paylaştı.

Cristiano Ronaldo, nasıl evlenme teklif ettiğiyle ilgili, “Gece saat 1 civarıydı. Kızlarım uyuyordu. Arkadaşlarımdan biri yüzüğü bana verdi, Gio’ya (Georgina’ya) teklif etmek için. Tam yüzüğü uzatırken, iki çocuğum odaya girdi ve ‘Baba, anneye yüzüğü vereceksin ve evlenmesini isteyeceksin!’ dedi. O anda ‘Vay, demek ki doğru zaman bu’ diye düşündüm" diyerek planlı bir teklif olmadığını belirtti.

CRISTIANO RONALDO: ROMANTİK BİRİ DEĞİLİM

"Romantik biri değilim" diyen Ronaldo, "Aslında bir gün yapacağımı biliyordum ama o gece için plan yapmamıştım. Kızlarım öyle söyleyince ve arkadaşlarım da çekim yaparken, içimden geldi ve yüzüğü verdim. Diz çökmedim, çünkü hazırlıklı değildim ama çok güzel bir andı. Küçük bir konuşma yaptım. Basitti, çünkü ben romantik biri değilim. Yani… romantik sayılırım ama çok da öyle değilim; her hafta eve çiçek getiren bir adam değilim mesela. Ama kendimce romantik biriyim. O an çok güzeldi ve onun hayatımın kadını olduğunu biliyordum. Bu yüzden o teklifi yaptım ve umarım iyi yapmışımdır.” dedi.