Magazin
Avatar
Editor
 Banu İriç

Banu Alkan cenazede gözyaşlarına boğuldu: 'Pırlantamdı benim'

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Banu Alkan en yakınının acısıyla yıkıldı. Kardeşi Osman Alkan'ı kaybeden ünlü sanatçı cenazede gözyaşlarına boğuldu. Banu Alkan kardeşiyle yaptığı son konuşmayı da anlattı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.11.2025
05:44
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
05:46

Türk sinemasında 'Afrodit' lakabıyla hafızalara kazınan kardeş acısıyla hüzne boğuldu. 65 yaşındaki kardeşi Osman Alkan'ı kaybeden sanatçı cenazede acılı anlar yaşadı.

Banu Alkan cenazede gözyaşlarına boğuldu: 'Pırlantamdı benim'

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU


Osman Alkan (65), Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde geçirdiği sonucu hayatını kaybetti. Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından namazı kılındı. Cenazeye Osman Alkan'ın ablası ünlü sanatçı Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken, Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Banu Alkan cenazede gözyaşlarına boğuldu: 'Pırlantamdı benim'


"KORUYUCUMU KAYBETTİM"

Kardeşini kaybeden Banu Alkan, "Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya. Evlatları var üç tane, Kerem, Melis. Canım benim" dedi.

Banu Alkan cenazede gözyaşlarına boğuldu: 'Pırlantamdı benim'


"İKİ GÜN ÖNCE 'ABLACIĞIM GEL' DEDİ"

Banu Alkan, kardeşiyle en son iki gün önce görüştüğünü ifade ederek, "İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekarasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona" diye konuştu.

Banu Alkan cenazede gözyaşlarına boğuldu: 'Pırlantamdı benim'


Osman Alkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk köyü mezarlığında toprağa verildi.

#trafik kazası
#cenaze
#ailesi
#banu alkan
#türk sineması
#Osman Alkan
#Magazin
