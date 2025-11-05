Perihan Abla'nın Şakir'i Şevket Altuğ yıllar sonra Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden biri olan Ahmet Gülhan, 85 yaşında motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Devekuşu Kabare'nin kurucularından olan Gülhan'ın cenazesinde, uzun süredir kameralardan uzak yaşayan usta oyuncu Şevket Altuğ da yer aldı.

ŞEVKET ALTUĞ, AHMET GÜLHAN'IN CENAZESİNDE ORTAYA ÇIKTI

85 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Gülhan cenaze törenine ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Ahmet Gülhan'a en yakın isimlerden biri olan Süper Baba" ve "Perihan Abla" dizileriyle hafızalara kazınan Altuğ, cenaze töreninde konuşmakta güçlük çekti.

Oyuncu Şevket Altuğ, Gülhan'ın kendi nesillerinden çok kıymetli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu." diye konuştu.

Gülhan'dan en çok gırgır geçmeyi öğrendiğini söyleyen Altuğ, "Hayatı tatlılaştıran bir insandı. Yaşanabilir hale sokardı. Bardağın hep dolu tarafını görürdü. Boş tarafını görmezdi. Bu herkeste olmayan bir özellik." görüşünü paylaştı. Gülhan'ın manevi kızı Habibe Güldalı ise çok üzgün olduklarını, 8 aydır çok mücadele verdiklerini, sanatçının kaldırıldığı hastanede kalp krizi ve nefes darlığı nedeniyle vefat ettiğini aktardı.