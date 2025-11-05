Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Perihan Abla'nın Şakir'i Şevket Altuğ yıllar sonra Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Gülhan'ın cenazesine birçok Yeşilçam oyuncusu katılırken, uzun süredir ortalıkta görünmeyen usta isim Şevket Altuğ, son haliyle dikkat çekti.

Perihan Abla'nın Şakir'i Şevket Altuğ yıllar sonra Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 17:28

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden biri olan Ahmet Gülhan, 85 yaşında motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Devekuşu Kabare'nin kurucularından olan Gülhan'ın cenazesinde, uzun süredir kameralardan uzak yaşayan usta oyuncu Şevket Altuğ da yer aldı.

ŞEVKET ALTUĞ, AHMET GÜLHAN'IN CENAZESİNDE ORTAYA ÇIKTI

85 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Gülhan törenine ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Ahmet Gülhan'a en yakın isimlerden biri olan Süper Baba" ve "Perihan Abla" dizileriyle hafızalara kazınan Altuğ, cenaze töreninde konuşmakta güçlük çekti.

Perihan Abla'nın Şakir'i Şevket Altuğ yıllar sonra Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı

Oyuncu Şevket Altuğ, Gülhan'ın kendi nesillerinden çok kıymetli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Herkes kıymetli de o farklı bir kıymetli. Çok iyi bir dostumuz, çok iyi ahbabımızdı, çok iyi anlaşırdık. Dostluktan başka hiçbir şey aramızda yoktu." diye konuştu.

Perihan Abla'nın Şakir'i Şevket Altuğ yıllar sonra Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı

Gülhan'dan en çok gırgır geçmeyi öğrendiğini söyleyen Altuğ, "Hayatı tatlılaştıran bir insandı. Yaşanabilir hale sokardı. Bardağın hep dolu tarafını görürdü. Boş tarafını görmezdi. Bu herkeste olmayan bir özellik." görüşünü paylaştı. Gülhan'ın manevi kızı Habibe Güldalı ise çok üzgün olduklarını, 8 aydır çok mücadele verdiklerini, sanatçının kaldırıldığı hastanede kalp krizi ve nefes darlığı nedeniyle ettiğini aktardı.

Perihan Abla'nın Şakir'i Şevket Altuğ yıllar sonra Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı
Sıkça Sorulan Sorular

ŞEVKET ALTUĞ KAÇ YAŞINDA?
13 Mart 1943 Balıkesir doğumlu Şevket Altuğ, 1975 yılından itibaren sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği İşte Hayat, rol aldığı ilk sinema filmi olmuştur. 1970'li ve 80'li yıllarda 20'yi aşkın sinema filminde yer aldı.
ETİKETLER
#vefat
#cenaze
#Ahmet Gülhan
#Şevket Altuğ
#Türk Tiyatrosu
#Devekuşu Kabare
#Medya
