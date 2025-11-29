Menü Kapat
13°
 Berkay Alptekin

Güney Asya ülkelerindeki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 500'ü aştı

Güney Asya ülkelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 535'e yükseldi. Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağmurlarının beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 248'e yükseldiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı, 100'den fazla kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi.

Yardım uçakları, Kuzey Sumatra'da ağır hasar gören Central Tapanuli ve diğer bölgelere yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 'da ölü sayısı 162'ye ulaştı Tayland Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyindeki sellerde ölenlerin sayısının 145'ten 162'ye yükseldiğini ifade etti. Angkasakulkiat ölümlerin 126'sının sınırına yakın Songkhla'da yaşandığını aktardı. Hafta başında Songkhla'ya bağlı Hat Yai'de son 300 yılın günlük en yüksek yağışı kaydedilmişti. Komşu ülke Malezya'da ise bu hafta 2 kişi hayatını kaybetmişti. 'da can kaybı 123'e çıktı Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da ise Afet Yönetim Merkezi (DMC) tarafından yapılan açıklamada, Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 130 kişinin ise hala kayıp durumda olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 44 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı. Geçtiğimiz haftadan bu yana şiddetli hava şartlarının etkisi altındaki Sri Lanka'da perşembe günü durum daha da kötüleşti. Şiddetli sağanak yağışlar evleri, tarlaları ve yolları sular altında bıraktı, özellikle çay yetiştirilen dağlık bölgelerde toprak kaymalarına neden oldu. Hükümet okulları ve iş yerlerini kapattı, sınavları da erteledi. Barajların ve nehirlerin çoğu taşarken, yollar kapandı. Ülkenin birçok yerinde yollara ve demiryollarına kaya ve ağaç düşmesinin ardından yolcu trenleri durduruldu.

