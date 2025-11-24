Hurda araç teşvikinde son durum! ÖTV’siz araç alımından kimler yararlanabilecek? Hangi araçlar hurda teşviki kapsamında?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hurda araç teşviki bir yılı aşkın süredir gündemdeki yerini koruyor. TBMM’ye verilen teklifle 25 yaş ve üzerindeki araçları hurdaya ayıran vatandaşların bazı otomobilleri ÖTV’siz şekilde alabileceği belirtilmiş, heyecan uyandıran bu gelişmenin hemen ardından hurda teşviki kapsamındaki araçlar da kamuoyu ile paylaşılmıştı. Eski araç sahiplerini umutlandıran bu gelişmelerin ardından hurda araç teşvikinde son durum da yıl sonu yaklaşırken yeniden konuşulmaya başlandı…
Hurda araç teşviki bir yılı aşkın süredir gündemdeki yerini koruyor. TBMM’ye verilen teklifle 25 yaş ve üzerindeki araçları hurdaya ayıran vatandaşların bazı otomobilleri ÖTV’siz şekilde alabileceği belirtilmiş, heyecan uyandıran bu gelişmenin hemen ardından hurda teşviki kapsamındaki araçlar da kamuoyu ile paylaşılmıştı. Eski araç sahiplerini umutlandıran bu gelişmelerin ardından hurda araç teşvikinde son durum da yıl sonu yaklaşırken yeniden konuşulmaya başlandı…
Yıl sonu yaklaşırken hurda teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler son durum hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz yıl Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM’ye hurda teşviki teklifini sundu. Teklif gündemde büyük bir yer kaplarken, teşvike ilişkin detaylar da kısa sürede kamuoyu ile paylaşıldı.
Hurda teşviki teklifi kapsamında 25 yaş ve daha büyük araçlarını geri dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.
Teklifin ana motivasyonu için ise getireceği avantajlar işaret edildi. Buna göre 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu çerçevedeki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi ana amaç olarak kaydedildi.
Kanun teklifi öncesinde yapılan araştırmada TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklandığı, bu sayının 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aştığı kaydedildi.
Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalamasının 14,5 olarak hesaplandığı, araç sayısının yüzde 25'lik kısmının ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluştuğu belirtildi.
Ancak teklifin üzerinden bir yılı aşkın süre geçerken Hurda teşviki ve ÖTV’siz araç alımına ilişkin net bir gelişme yaşanmadı. Ancak diğer yandan hükümetten “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” müjdesi geldi.
Henüz taslak şeklinde olan ve sınırları net bir şekilde belirlenmeyen hurda teşviki programından dar gelirli ailelerin yararlanması planlanıyor. Programın hedef kitlesi ise
Henüz adına kayıtlı otomobili olmayanlar,
Düşük ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlar ve
En az 3 çocuklu aileler yer alıyor.
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’nı cazip kılan unsurlar arasında ise uzun vadeli ve düşük faizli finansman sağlayarak aileleri araç sahibi yapma özelliği bulunuyor.
Daha önce TBMM’ye sunulan hurda teşviki kanun teklifinde ÖTV’siz alınacak otomobillerin yerli olması şartı bulunuyordu. Yeni programda da yine alınacak sıfır otomobillerin belirli bir yerlilik oranına sahip olması gerekecek. Bu sayede dar gelirli aileler otomobil sahibi olurken aynı zamanda yerli otomotiv sanayisine de destek olunacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı şartları özellikle çok çocuklu ve dar gelirli aileler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Programa katılım şartlarına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nın ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak, kulislerden gelen bilgilere göre düzenlemenin yılsonuna kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.