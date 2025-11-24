Hurda araç teşvikinde son durum! ÖTV’siz araç alımından kimler yararlanabilecek? Hangi araçlar hurda teşviki kapsamında?

Teklifin ana motivasyonu için ise getireceği avantajlar işaret edildi. Buna göre 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu çerçevedeki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi ana amaç olarak kaydedildi.

Kanun teklifi öncesinde yapılan araştırmada TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklandığı, bu sayının 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aştığı kaydedildi.