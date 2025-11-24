Sadece 27 kuruşa ev! Yapay zeka sayesinde inanılmaz fırsat ortaya çıktı

Japonya'nın yaşlanan nüfusuyla birlikte artan metruk ev sayısına karşı, teknoloji şirketleri uydu görüntülerini ve yapay zekayı kullanarak yenilikçi bir çözüm sunuyor. Ülke genelinde satılabilecek durumdaki sahipsiz evlerin tespiti, yeni nesil yöntemlerle hız kazanıyor.

Where Inc. adlı girişim şirketi, on binlerce fotoğraf üzerinde eğitilmiş yapay zekayı devreye soktu. Geliştirilen teknoloji paslanma ve renk gibi özelliklere dayanarak eskiyen çatıları tanımlıyor ve terk edilmiş olma ihtimali yüksek olan evleri uydu görüntüleri üzerinde işaretliyor.

1 YEN (27 KURUŞ) EV SATIN ALDI

Kyodo'nun haberine göre, hizmetin kullanıcılarından Kotaro Yasue, Gifu bölgesinde bir ev kiralama şirketi yönetiyor. Yasue, kısa süre önce yapay zeka sayesinde iki katlı ahşap bir ev buldu ve sahibine ulaştı. Evin 10 yıldan uzun süredir boş durduğu anlaşıldı. Ev sahibi, mülkü nasıl elden çıkaracağı konusunda çaresiz durumdaydı.

Girişimci Yasue, boş durumdaki mülkü sahibinden sadece 1 Yen (27 Kuruş) karşılığında satın almak için anlaştı. Yasue, servisi kullanmaya başlamadan önce her yeri tek tek kontrol etmek veya yerel emlakçılara gitmek zorunda kaldığını belirtti.

JAXA TEKNOLOJİSİ KULLANILIYOR

Hükümet verilerine göre, Japonya'daki metruk ev sayısı sürekli artış gösteriyor ve 2023 yılında yaklaşık 9 milyon civarında konut sahipsiz durumdaydı.

Where şirketinden alınan bilgiye göre, yapay zeka destekli servis; Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı'na (JAXA) bağlı bir kuruluş tarafından Ay'daki kraterleri analiz etmek için geliştirilen bir teknolojinin yardımıyla mümkün oldu. Söz konusu teknoloji, aynı zamanda otopark veya güneş paneli kurulum alanları olarak kullanılabilecek arazilerin bulunmasına da yardımcı olabiliyor.

Tokyo merkezli firma, 2024 yılında servisin tam ölçekli lansmanını yapmasından bu yana şimdiden yaklaşık 50 müşteri şirketi edindi. Bir şirket yetkilisi, amaçlarının kullanılmayan gayrimenkullerin etkin bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olmak olduğunu belirtti.