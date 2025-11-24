Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türk yemekleri 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesine damga vurdu: 2 lezzet ilk 10'da

Kasım 24, 2025 10:54
1
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

Türk mutfağı dünya listesine damgasını vurdu. Taste Atlas, 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini hazırladı. Türkiye'den çeşitli lezzetler sıralamadaki yerini aldı. Listenin ilk 10 sırasında da 2 Türk yemeği bulunuyor. 

2
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Türk yemekleri de yer aldı. Türk mutfağından 7 lezzet bulunan listenin ilk 10'unda ise 2 Türk yemeği bulunuyor. Dünyaya ünü yayılan Türk mutfağının lezzeti bir kez daha kanıtlandı. Liste, Taste Atlas kullanıcılarının oylarıyla belirlendi. Uzman görüşleri de yer aldı.

 

3
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

İşte 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' sıralamasında bulunan ilk 10 yemek:

1- LECHONA

Kolombiya'nın geleneksel yemeği dünyanın en iyi lezzeti olarak seçildi. Bir et yemeği olan Lechona, ülkenin en özel günlerinde, bayramlarda ve kutlamalarda hazırlanan bir lezzet.

 

 

4
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

2- PİZZA NAPOLETANA

Modern pizzanın doğum yeri İtalya'nın Napoli şehrinden ismini alan Pizza Napoletana (Napoli Pizzası) dünyanın en iyi 2. lezzeti olarak sıralamadaki yerini aldı. Ayrıca bu lezzet, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil.

 

 

5
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

3- PİCANHA

Brezilya'nın geleneksel barbeküsü olan Churrasco'nun kabul edilen bir et kesimi.

 

6
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

4- RECHTA

Cezayir'in sembolik yemeği de listedeki yerini aldı. Düğünler, dini bayramlar, önemli kutlamalarda yapılan Rechta, dünyanın en iyi 5. yemeği seçildi.

 

 

7
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

5- PHANAENG CURRY

Phanaeng Curry (Panang Köri), Tayland mutfağının en kremalı, en aromatik ve acı seviyesi diğer körilere göre daha düşük olan özel bir yemeğidir.

 

 

8
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

6- ASADO

Arjantin ve Uruguay'ın adeta temel taşı olan Asado barbekü geleneği.

 

 

9
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

7- ÇÖKERTME KEBABI

Çökertme Kebabı, listede 7. sırada yer alarak Türk lezzetleri arasındaki en üst sıraya yerleşti. Milas-Bodrum yöresine özgü kebap, dünya listesinde en iyi Türk yemeği olarak zirveye oturdu.

 

 

10
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

8- RAWON

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesine has yemeklerinden biri olan Rawon geleneksel bir yemek olarak biliniyor.

 

11
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

9- CAĞ KEBABI

Erzurum'un tescilli lezzeti Cağ Kebabı, listeye 9. sıradan girdi.

 

12
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

10- TİBS

Tibs, Etiyopya mutfağının en popüler ve en yaygın olarak tüketilen geleneksel et yemeklerinden biridir.

 

13
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

BEŞ TÜRK YEMEĞİ DAHA LİSTEYE GİRDİ

Çökertme ve cağ kebabı dışında, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesine giren diğer 5 Türk yemeğinin sıralaması da belli oldu.

İşte sıralamadaki diğer yemeklerimiz:

26- İSKENDER KEBAP

Bursa'ya özgü olan bu yemek, pide, tereyağlı domates sosu, yoğurt ve ince kesilmiş döner etinden oluşan bir kebaptır.

 

14
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

28- KUZU ŞİŞ

Türkiye'deki "Şiş Kebap" başlığının altında listelenen bu yemek, ızgarada veya ateşte pişirilmiş kuzu eti parçalarıdır.

 

15
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

47- ADANA KEBAP

Adana kebap, Türk mutfağının en tanınmış ve tescilli kebaplarından biridir. Adını, anavatanı olan Adana şehrinden alır.

 

16
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

51- HÜNKAR BEĞENDİ

Hünkar Beğendi, Taste Atlas listesinde 51. sırada yer alan, Türk mutfağının en zarif ve tarihsel olarak en zengin yemeklerinden biridir. Adını, "Padişah Beğendi" anlamına gelmesinden alır ve kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanır.

 

17
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği'

59- ISLAMA KÖFTE

Islama Köfte, Türk mutfağının köfte çeşitleri arasında benzersiz bir yere sahip olan, özellikle Sakarya (Adapazarı) yöresiyle özdeşleşmiş geleneksel bir yemektir. 

