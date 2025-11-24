Türk yemekleri 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesine damga vurdu: 2 lezzet ilk 10'da

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türk mutfağı dünya listesine damgasını vurdu. Taste Atlas, 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini hazırladı. Türkiye'den çeşitli lezzetler sıralamadaki yerini aldı. Listenin ilk 10 sırasında da 2 Türk yemeği bulunuyor.
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesinde Türk yemekleri de yer aldı. Türk mutfağından 7 lezzet bulunan listenin ilk 10'unda ise 2 Türk yemeği bulunuyor. Dünyaya ünü yayılan Türk mutfağının lezzeti bir kez daha kanıtlandı. Liste, Taste Atlas kullanıcılarının oylarıyla belirlendi. Uzman görüşleri de yer aldı.
İşte 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' sıralamasında bulunan ilk 10 yemek:
1- LECHONA
Kolombiya'nın geleneksel yemeği dünyanın en iyi lezzeti olarak seçildi. Bir et yemeği olan Lechona, ülkenin en özel günlerinde, bayramlarda ve kutlamalarda hazırlanan bir lezzet.
2- PİZZA NAPOLETANA
Modern pizzanın doğum yeri İtalya'nın Napoli şehrinden ismini alan Pizza Napoletana (Napoli Pizzası) dünyanın en iyi 2. lezzeti olarak sıralamadaki yerini aldı. Ayrıca bu lezzet, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil.
3- PİCANHA
Brezilya'nın geleneksel barbeküsü olan Churrasco'nun kabul edilen bir et kesimi.
4- RECHTA
Cezayir'in sembolik yemeği de listedeki yerini aldı. Düğünler, dini bayramlar, önemli kutlamalarda yapılan Rechta, dünyanın en iyi 5. yemeği seçildi.
5- PHANAENG CURRY
Phanaeng Curry (Panang Köri), Tayland mutfağının en kremalı, en aromatik ve acı seviyesi diğer körilere göre daha düşük olan özel bir yemeğidir.
6- ASADO
Arjantin ve Uruguay'ın adeta temel taşı olan Asado barbekü geleneği.
7- ÇÖKERTME KEBABI
Çökertme Kebabı, listede 7. sırada yer alarak Türk lezzetleri arasındaki en üst sıraya yerleşti. Milas-Bodrum yöresine özgü kebap, dünya listesinde en iyi Türk yemeği olarak zirveye oturdu.
8- RAWON
Endonezya'nın Doğu Cava bölgesine has yemeklerinden biri olan Rawon geleneksel bir yemek olarak biliniyor.
9- CAĞ KEBABI
Erzurum'un tescilli lezzeti Cağ Kebabı, listeye 9. sıradan girdi.
10- TİBS
Tibs, Etiyopya mutfağının en popüler ve en yaygın olarak tüketilen geleneksel et yemeklerinden biridir.
BEŞ TÜRK YEMEĞİ DAHA LİSTEYE GİRDİ
Çökertme ve cağ kebabı dışında, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesine giren diğer 5 Türk yemeğinin sıralaması da belli oldu.
İşte sıralamadaki diğer yemeklerimiz:
26- İSKENDER KEBAP
Bursa'ya özgü olan bu yemek, pide, tereyağlı domates sosu, yoğurt ve ince kesilmiş döner etinden oluşan bir kebaptır.
28- KUZU ŞİŞ
Türkiye'deki "Şiş Kebap" başlığının altında listelenen bu yemek, ızgarada veya ateşte pişirilmiş kuzu eti parçalarıdır.
47- ADANA KEBAP
Adana kebap, Türk mutfağının en tanınmış ve tescilli kebaplarından biridir. Adını, anavatanı olan Adana şehrinden alır.
51- HÜNKAR BEĞENDİ
Hünkar Beğendi, Taste Atlas listesinde 51. sırada yer alan, Türk mutfağının en zarif ve tarihsel olarak en zengin yemeklerinden biridir. Adını, "Padişah Beğendi" anlamına gelmesinden alır ve kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanır.
59- ISLAMA KÖFTE
Islama Köfte, Türk mutfağının köfte çeşitleri arasında benzersiz bir yere sahip olan, özellikle Sakarya (Adapazarı) yöresiyle özdeşleşmiş geleneksel bir yemektir.