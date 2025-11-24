Türk yemekleri 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesine damga vurdu: 2 lezzet ilk 10'da

BEŞ TÜRK YEMEĞİ DAHA LİSTEYE GİRDİ

Çökertme ve cağ kebabı dışında, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesine giren diğer 5 Türk yemeğinin sıralaması da belli oldu.

İşte sıralamadaki diğer yemeklerimiz:

26- İSKENDER KEBAP

Bursa'ya özgü olan bu yemek, pide, tereyağlı domates sosu, yoğurt ve ince kesilmiş döner etinden oluşan bir kebaptır.