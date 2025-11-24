Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Naci Görür açtı ağzını yumdu gözünü! "Bilim dışı ve kötü niyetli" diyerek uyardı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada hesabından kendisi söylemiş gibi servis edilen haberlere ateş püskürdü. "Bazı kentlerin 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi aynı şeyleri yaşayacağı" yönündeki sözlerin kendisine ait olmadığını belirten Görür, “Bilim dışı ve kötü niyetli bu yazı bana ait değildir" dedi.

Naci Görür açtı ağzını yumdu gözünü!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 11:19

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinden sonra her açıklaması yakından takip edilen uzmanı Prof. Dr. , hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Naci Görür açtı ağzını yumdu gözünü! "Bilim dışı ve kötü niyetli" diyerek uyardı

Kendi adıyla yayılan ve "bazı şehirlerin 6 Şubat depremleriyle aynı şeyleri yaşayacağı" yönündeki haberlere tepki gösteren Görür, “Bilim dışı ve kötü niyetli bu yazı bana ait değildir. Adımla dolaşıma sokulmuştur. Kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Naci Görür açtı ağzını yumdu gözünü! "Bilim dışı ve kötü niyetli" diyerek uyardı

"BİLİM DIŞI VE KÖTÜ NİYETLİ BU YAZI..."

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından böyle spekülasyonların önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Medyada bazı kentler 6 şubat depremleri ile aynı kaderi paylaşacak diye kimi kentlerin adı yazılıp ilan edilmektedir. Bilim dışı ve kötü niyetli bu yazı bana ait değildir. Adımla dolaşıma sokulmuştur. Kınıyorum. Duyurulur"

https://x.com/nacigorur/status/1992810029377110272

