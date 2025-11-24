Naci Görür açtı ağzını yumdu gözünü! "Bilim dışı ve kötü niyetli" diyerek uyardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinden sonra her açıklaması yakından takip edilen deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kendi adıyla yayılan ve "bazı şehirlerin 6 Şubat depremleriyle aynı şeyleri yaşayacağı" yönündeki haberlere tepki gösteren Görür, “Bilim dışı ve kötü niyetli bu yazı bana ait değildir. Adımla dolaşıma sokulmuştur. Kınıyorum” ifadelerini kullandı.

"BİLİM DIŞI VE KÖTÜ NİYETLİ BU YAZI..."

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından böyle spekülasyonların önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Medyada bazı kentler 6 şubat depremleri ile aynı kaderi paylaşacak diye kimi kentlerin adı yazılıp ilan edilmektedir. Bilim dışı ve kötü niyetli bu yazı bana ait değildir. Adımla dolaşıma sokulmuştur. Kınıyorum. Duyurulur"

https://x.com/nacigorur/status/1992810029377110272