Daha bebekken doktorlar 'ölür' dedi, biri hariç! Doğru teşhisle hayata tutundu, şimdi üniversiteye hazırlanıyor

Bundan 17 yıl önce Gaziantep'te dünyaya gelen Hasan Hüseyin İzgünden için bazı doktorlar hidrosefali yani beyinde su toplaması teşhisi koyup "ameliyat olmazsa ölür" ifadelerini kullandı.

TORUNUNU KURTARMAK İÇİN HER YOLA BAŞVURDU

Doktorların bu sözlerinin ardından torunun kurtarmak için büyük çaba gösteren dede Hüseyin Erdoğan, bir çok hastane ve doktordan görüş aldı. Nereye gittiyse torununun ameliyat olması gerektiği söylenen dede, son olarak torununu daha önceden tanıştığı Adana'daki Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e getirdi. Prof.Dr.Şen'in kontörlünde ilaç tedavisi uygulanan İzgünden, büyüdü 17 yaşına geldi.

"ANNE KARNINDAYKEN GELİŞEN SÜREÇTE OLAN BİR OLAY"

Hasan Hüseyin İzgünden'in yaşadığı süreçle ilgili detaylar bir bilgi veren Prof. Dr. Orhan Şen, "17 yıl önce, 10 günlük bebekken annesi ve dedesi tarafından bana getirildi. Doğar doğmaz doktorlar ameliyat önermişler. Hidrosefali nedeniyle beyinde su toplanması var, bu nedenle acil ameliyat etmemiz gerekiyor yoksa ölür demişler. Gaziantep ve Adana'da farklı yerlere götürmüşler. Genel olarak hep ameliyat demişler. Ben muayenesini yaptım ve bıngıldak denilen yere baktığımda normal bombelikteydi. Anneye sordum, normal dururken kusma var mı? diye. ‘Hayır, yemek yerken kusma oluyor' dedi. Muayeneye devam ettiğimde çocuğun klinik tablosu, nörolojik muayenesi ve filmi birbiriyle uyumlu değildi. Bunun üzerine acil ameliyat gerekmiyor, izleyelim. dedim. Bıngıldakta bombe olursa ve arka arkaya kusma olursa o zaman ameliyatını yaparız dedim. Normalde ilk anne karnındayken gelişen süreçte olan bir olay. Radyolojik olarak çocuğun doğar doğmaz bu bulguyu görmemiz, hepsinin aktif hidrosefali olduğu anlamına gelmiyor. Bazen yeni doğanlarda olan ufak kanamalardan kaynaklanabiliyor" ifadelerini kullandı.

"HER MÜDAHALE CERRAHİ MÜDAHALE DEĞİLDİR"

Açıklamalarına devam eden Prof.Dr. Şen "Bizim çocuğumuzda, anne karnında yaşanan bir süreç olduğu için beyine ekstra bir baskı uygulamıyordu. Beyin buna göre gelişmişti. Anne, bizim söylediğimizi tercih etti. O tercihin üzerine şu an 17 yıl geçti. 17 yaşında ve ilkokul ile ortaokulu birinciliklerle tamamlayan genç, şimdi de üniversiteye hazırlanıyor. Bizim burada asıl amacımız, özellikle genç meslektaşlarıma sesleniyorum: Hidrosefali tanısı konulan her çocuk acil ameliyatlık değildir. Bazen arrest hidrosefali olabilir ve şant takmak gerekmiyor. İzlemekte fayda var. Her müdahale cerrahi müdahale değildir. Doğruyu söyleyip göstermek en güzel müdahaledir" dedi.

"İYİ Kİ AMELİYAT OLMAMIŞIM, İYİ Kİ HOCAMIZLA TANIŞMIŞIZ"

Şuan 17 yaşında olan Hasan Hüseyin İzgüden, "Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Umarım hocamızın kızı gibi ben de avukat olabilirim. Ameliyat olsaydım belki şu an bu durumda olmayabilirdim. İyi ki ameliyat olmamışım, iyi ki hocamızla tanışmışız. Ameliyat olsaydım kafamda şant takılı olacaktı, hayat daha da zor olacaktı. İyi ki takılmamış ve bugünlere gelmişim" diye konuştu.