Bahçesinde yetiştirdi, görenler hayrete düştü! Tam 47 kilo, 113 santimetre

Elazığ’ın Hankendi Mahallesinde bahçede yetiştirilen bir kabak ilgi odağı oldu. Bir vatandaş arkadaşından aldığı kabak tohumunu bahçesine ekti.
Hasat zamanında bahçesinde mahsulleri kontrol eden vatandaş, birkaç tane kabağın boyunun oldukça büyük olduğunu gördü. Bir tanesini kopararak ağırlığını ve uzunluğunu ölçen vatandaş, kabağın 47 kilogram ağırlığında ve 113 santimetre uzunluğunda olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Yüksel isimli üretici, "Kabak 47 kilogram 113 santimetre de boyu var. Bunu kendi bahçemde yetiştirdim. 4-5 tane daha var. Bunları parçalayarak dostlarıma dağıtacağım. Tek başına yiyemeyiz. Antalya’dan bir arkadaşım tohumunu gönderdi. Özel bir tohum ektim böyle oldu" dedi.